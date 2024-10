Marina Calabró fue al hueso con su opinión sobre Telefe: "Realmente es una complicación..."

No obstante, el análisis no se detuvo allí. La periodista profundizó en las posibles causas de este fenómeno: "Nosotros dijimos que, quizás, no es el horario indicado, o tal vez la gente ya se acostumbró a ver ficción en el streaming. Incluso 'Margarita' ya había sido estrenada en una plataforma. Pero es muy interesante la afectación del prime time de Telefe a partir de su estreno", cerró diciendo.

Ahora bien, este escenario plantea interrogantes sobre la adaptación de contenidos que migran desde el streaming hacia la televisión tradicional, especialmente en horarios tan competitivos como el prime time. De ahí que se podría afirmar que, la industria televisiva continúa en su búsqueda por encontrar el equilibrio perfecto entre las nuevas formas de consumo audiovisual y los formatos clásicos que durante décadas cautivaron a los espectadores argentinos.

