La furia de Marina Calabró tras ser criticada por cómo se viste

Cómo se lleva Marina Calabró con el ‘qué dirán’

Hace algunos días durante el pase de su programa con el de Horacio Cabak, Marina Calabró se refirió al "qué dirán" y señaló: “Medio que me acostumbré”.

“No me voy a hacer la canchera y decir: ‘Ay, no me entran las balas’. No. Siempre alguna te entra”, confesó posteriormente sobre cómo le impacta la opinión ajena.





Embed - El Observador en Instagram: " Marina Calabró sobre 'el que dirán': "Hay opiniones que me importan más que otras" pero "estoy curtiendo la piel" #Calabro1079 con @marinacalabro_ok y @horaciocabak" View this post on Instagram A post shared by El Observador (@elobservador1079)



Y siguió: “Pero la verdad que he curtido la piel. Tengo el cuero recontra duro respecto a cómo lo tenía”. “No es que no me importa nada, si hay opiniones que me importan más que otras”, sumó la comunicadora.

“Y es verdad que bueno, cuando dan en la tecla te puede llegar a molestar”, consideró más tarde. Asimismo detalló que la “opinión del afuera” suele ser “arbitraria”, “infundada” y “prejuiciosa”.

