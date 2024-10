El radical cambio físico de la periodista Sandra Borghi

Embed - Sandra Borghi on Instagram: "Estaba revisando las fotos del celular y encontré estas con el vestido amarillo de hace un tiempo atrás, cuando no me sentía cómoda con mi cuerpo. Hoy me levanté temprano y me fui a hacer ejercicio, como casi todas mis mañanas, hace tiempo elijo cuidarme por y para mí. Acompañada desde el primer día por @companiadehabitos" View this post on Instagram A post shared by Sandra Borghi (@sandraborghiok)



