La polémica crítica de Yanina Latorre a Thelma Fardin por su video contra Juan Darthés

El impacto de la publicación de Thelma Fardin

Es preciso destacar que el hecho de que Thelma Fardin haya decidido realizar el video de ese modo sirvió para volver a poner el tema en agenda.

Es que a raíz del material audiovisual que compartió con sus seguidores de inmediato consiguió generar repercusión y de inmediato se volvió viral en la redes sociales.

De hecho su posteo rápidamente se llenó de "me gusta" tanto así como de comentarios de apoyo hacia su persona.

"Gracias Thelma, yo también hablé gracias a vos", expresó una usuaria mientras que otra señaló contundente: "Primero me puse muy contenta de leer cuantas mujeres se animaron a hablar gracias a vos. Después me puse muy triste de ver cuantas mujeres tienen algo que contar".

