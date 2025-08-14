Juan Darthés que en junio del 2024 fue condenado en Brasil a seis años de prisión en régimen semiabierto por abuso sexual con acceso carnal contra Thelma Fardin, solicitó que se declare nulo el juicio en su contra. Por eso, la actriz decidió compartir un video en las redes que rápidamente generó repercusión y Yanina Latorre no se privó de opinar al respecto.
"ESTÁ TODA VESTIDA DE ADIDAS"
La polémica crítica de Yanina Latorre a Thelma Fardin por su video contra Juan Darthés
Yanina Latorre opinó sobre el material audiovisual que compartió la artista luego de que el actor pidiera la nulidad de su condena por abuso sexual.
Durante su programa Sálvese quien pueda, la conductora aprovechó para aclarar que si bien le cree a la artista lo que no le pareció bien fue el modo en que comunicó el estado actual de la condena del actor. "Le creo todo a Thelma Fardin. Su discurso, lo que padeció, lo que sufrió", expresó.
Y siguió: "El tema es que yo tengo un problema con Thelma Fardin, no me gusta cómo comunica. Pero yo estoy hablando de la forma de comunicar". Asimismo, también apuntó contra su modo de vestirse: "Primero está toda vestida de Adidas. Cuando entrena tiene una musculosa Adidas, después tiene un buzo Adidas. Todo el tiempo se ve la marca Adidas, las tres tiras. Frivolizás".
La comunicadora reconoció que hubiese preferido que en el material audiovisual solo apareciera "sentada y hablando" en lugar de jugar con los planos y mostrarse realizando diversas actividades dentro de su casa. "Está todo con plano corto, se supone que está guinado", expresó visiblemente molesta.
El impacto de la publicación de Thelma Fardin
Es preciso destacar que el hecho de que Thelma Fardin haya decidido realizar el video de ese modo sirvió para volver a poner el tema en agenda.
Es que a raíz del material audiovisual que compartió con sus seguidores de inmediato consiguió generar repercusión y de inmediato se volvió viral en la redes sociales.
De hecho su posteo rápidamente se llenó de "me gusta" tanto así como de comentarios de apoyo hacia su persona.
"Gracias Thelma, yo también hablé gracias a vos", expresó una usuaria mientras que otra señaló contundente: "Primero me puse muy contenta de leer cuantas mujeres se animaron a hablar gracias a vos. Después me puse muy triste de ver cuantas mujeres tienen algo que contar".
