Fuerte: En Racing tratan de mentiroso a Diego Milito por Marcos Rojo

El periodista Gonzalo Cardozo, estuvo en AZZ de Flavio Azzaro y contradijo enormemente al presidente de la Academia. "En esta mesa tenemos todos la misma información, los dirigentes de Racing se durmieron y no tenían la menor idea de que Marcos Rojo no podía jugar el campeonato local", reveló el periodista.

Lo que se le viene a Racing

Cabe aclarar que no se trata de la primera crítica fuerte hacia Diego Milito en las últimas horas.

El público de Racing tuvo que ingresar al estadio Campeón del Siglo (de Peñarol) a las 16:30 y recién pudo salir a la 1:30 de la madrugada del miércoles 13.

Algunos hinchas llegaron a cantar: "La Comisión, la Comisión", apuntando contra la gestión del exdelantero del Inter y dando a entender que la situación pudo haberse previsto de otra manera.

En cuanto a lo meramente futbolístico, el siguiente partido para los de Gustavo Costas será mañana 15 de agosto desde las 21 horas, cuando sean locales de Tigre por la quinta fecha del Torneo Clausura.

Seguramente, el entrenador del club de Avellaneda, apueste por jugadores que habitualmente son suplentes para afrontar dicho encuentro.

La cabeza de todos los hinchas de la Academia, está en el próximo martes 19 de agosto. Allí, desde las 21:30 horas, recibirán a Peñarol por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El equipo Albiceleste necesita que haya diferencia de un gol para forzar penales o más de uno para quedarse con la serie definitivamente.

Prueba crucial para la gestión de Diego Milito.

