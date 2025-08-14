Se viven horas de fuertes críticas hacia la gestión de Diego Milito en Racing Club. Algunos hinchas insultaron a la Comisión Directiva por haber permanecido varias horas en la cancha de Peñarol, y ahora periodistas partidarios acusan al presidente de mentir en relación al caso Marcos Rojo.
SE PICÓ
Fuerte: En Racing tratan de mentiroso a Diego Milito por Marcos Rojo
Empiezan las primeras críticas fuertes a la gestión de Diego Milito en Racing. ¿Qué pasó con Marcos Rojo?
La Academia tiene como gran objetivo la Copa Libertadores y necesita revertir la serie ante el Manya para avanzar a los cuartos de final del certamen.
Diego Milito y Marcos Rojo
El viernes 8 de agosto por la noche, horas después de que se que confirmara que Marcos Rojo iba a jugar en Racing, se dio a conocer que el defensor central no iba a poder jugar el Torneo Clausura.
Esto causó las primeras miradas de reojo a la gestión de Diego Milito en la Academia (más allá de quienes critican el mercado de pases).
El presidente, declaró ayer miércoles 13 de agosto al respecto y aseguró: "Sabíamos perfectamente que Marcos no podía disputar el torneo local. Él dijo que no le importaba, que quería venir. Era una oportunidad, un jugador con experiencia y trayectoria. Sabemos que hay un reglamento y no vamos a ir contra eso".
El periodista Gonzalo Cardozo, estuvo en AZZ de Flavio Azzaro y contradijo enormemente al presidente de la Academia. "En esta mesa tenemos todos la misma información, los dirigentes de Racing se durmieron y no tenían la menor idea de que Marcos Rojo no podía jugar el campeonato local", reveló el periodista.
Lo que se le viene a Racing
Cabe aclarar que no se trata de la primera crítica fuerte hacia Diego Milito en las últimas horas.
El público de Racing tuvo que ingresar al estadio Campeón del Siglo (de Peñarol) a las 16:30 y recién pudo salir a la 1:30 de la madrugada del miércoles 13.
Algunos hinchas llegaron a cantar: "La Comisión, la Comisión", apuntando contra la gestión del exdelantero del Inter y dando a entender que la situación pudo haberse previsto de otra manera.
En cuanto a lo meramente futbolístico, el siguiente partido para los de Gustavo Costas será mañana 15 de agosto desde las 21 horas, cuando sean locales de Tigre por la quinta fecha del Torneo Clausura.
Seguramente, el entrenador del club de Avellaneda, apueste por jugadores que habitualmente son suplentes para afrontar dicho encuentro.
La cabeza de todos los hinchas de la Academia, está en el próximo martes 19 de agosto. Allí, desde las 21:30 horas, recibirán a Peñarol por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.
El equipo Albiceleste necesita que haya diferencia de un gol para forzar penales o más de uno para quedarse con la serie definitivamente.
Prueba crucial para la gestión de Diego Milito.
