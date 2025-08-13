Dicen que Riquelme llamó a Néstor Pékerman para la Secretaría Técnica de Boca

José Néstor Pékerman y los rumores de Boca

El periodista Fafi Pérez, de DSports y de El Canal de Boca, dio a conocer este mediodía (13/8) la noticia de Riquelme llamó a Pékerman para que este se hiciera cargo de la Secretaría Técnica.

"Lo que pude averiguar es que él está con ganas de afrontar este desafío", sostuvo el reportero en el programa No Veo la Hora, en DSports Radio.

Desde Boca Juniors le ofrecerán que forme parte de la nueva Secretaría Técnica, sin un puesto específico, aportó Doble Amarilla, sembrando la duda de si el ex director técnico de la Selección Argentina será o no el mánager xeneize.

Habrá que estar atento a la situación del Mono Navarro Montoya y de Alberto Márcico, quienes fueron rumoreados para hacerse cargo de la Secretaría Técnica de la institución auriazul.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BJ_Informacion/status/1955653028666654794&partner=&hide_thread=false José Néstor Pekerman le puso algunas condiciones a Juan Román Riquelme:



Manejo de inferiores (reestructuración).



Elección del DT.



Elección, junto al técnico, de salidas y llegadas.



Acompañar su trabajo con equipo de scouting o satélites (gente de confianza suya… pic.twitter.com/fV9ZbzpzIQ — BJ_Informacion (@BJ_Informacion) August 13, 2025

Más de Golazo24

Toti Pasman expuso a Marcelo Gallardo: "River no arranca y con Demichelis dio 3 vueltas olímpicas"

En Boca ya no ocultan los problemas de salud de Miguel Ángel Russo y "si está para seguir"

Flavio Azzaro y todo Racing estallaron contra la Conmebol por el operativo policial

Martín Mendiguren explicó por qué la crisis de Boca también es institucional

Sorpresa total: ¿Diego Latorre incursiona en la política de un club histórico?