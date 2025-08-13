urgente24
Dicen que Riquelme llamó a Néstor Pékerman para la Secretaría Técnica de Boca

Estalló la noticia de que el presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, se comunicó con José Néstor Pékerman para hacerse cargo de la Secretaría Técnica.

13 de agosto de 2025 - 13:08
Pekerman Riquelme

En el mediodía de este miércoles (13/8), proliferó con mucha fuerza la noticia de que Juan Román Riquelme se habría comunicado con José Néstor Pékerman para asumir en la Secretaría Técnica del Club Atlético Boca Juniors, luego de la disolución del Consejo de Fútbol.

Siete días atrás, JRR dinamitó el CdF luego de haberlo sostenido durante varios años, pese a sus múltiples fracasos. Según comentan desde las entrañas de Brandsen 805, el mandatario xeneize les ofreció, a Raúl Cascini y a Chicho Serna, ser reubicados en otro puesto tras haber presentado la renuncia en la estructura de fútbol. Ninguno aceptó la propuesta y dejaron de trabajar en la institución.

image
La decisión de Riquelme era la de terminar con el Consejo de Fútbol pero no echar a sus integrantes, sino reubicarlos.

Quienes mantienen sus trabajos son Marcelo Delgado -en una especie de Secretaría Técnica y no en un Consejo de Fútbol propiamente dicho- y Jorge Bermúdez.

"Sigo en el club pero en otras labores a distancia que puedo realizar porque como ya te he dicho hace 2 años acompaño a mi padre en una penosa y difícil situación de salud. Te pido yo a ti también un favor, no me escribas preguntando más sobre temas del club", le dijo textualmente a Daniel Rodríguez, quien le proveyó tales dichos a este medio.

José Néstor Pékerman y los rumores de Boca

El periodista Fafi Pérez, de DSports y de El Canal de Boca, dio a conocer este mediodía (13/8) la noticia de Riquelme llamó a Pékerman para que este se hiciera cargo de la Secretaría Técnica.

"Lo que pude averiguar es que él está con ganas de afrontar este desafío", sostuvo el reportero en el programa No Veo la Hora, en DSports Radio.

Desde Boca Juniors le ofrecerán que forme parte de la nueva Secretaría Técnica, sin un puesto específico, aportó Doble Amarilla, sembrando la duda de si el ex director técnico de la Selección Argentina será o no el mánager xeneize.

Habrá que estar atento a la situación del Mono Navarro Montoya y de Alberto Márcico, quienes fueron rumoreados para hacerse cargo de la Secretaría Técnica de la institución auriazul.

