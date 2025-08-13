En el mediodía de este miércoles (13/8), proliferó con mucha fuerza la noticia de que Juan Román Riquelme se habría comunicado con José Néstor Pékerman para asumir en la Secretaría Técnica del Club Atlético Boca Juniors, luego de la disolución del Consejo de Fútbol.
BOMBAZO
Dicen que Riquelme llamó a Néstor Pékerman para la Secretaría Técnica de Boca
Estalló la noticia de que el presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, se comunicó con José Néstor Pékerman para hacerse cargo de la Secretaría Técnica.
Siete días atrás, JRR dinamitó el CdF luego de haberlo sostenido durante varios años, pese a sus múltiples fracasos. Según comentan desde las entrañas de Brandsen 805, el mandatario xeneize les ofreció, a Raúl Cascini y a Chicho Serna, ser reubicados en otro puesto tras haber presentado la renuncia en la estructura de fútbol. Ninguno aceptó la propuesta y dejaron de trabajar en la institución.
Quienes mantienen sus trabajos son Marcelo Delgado -en una especie de Secretaría Técnica y no en un Consejo de Fútbol propiamente dicho- y Jorge Bermúdez.
En medio de la crisis institucional y deportiva de Boca Juniors, Golazo24 accedió a un material exclusivo respecto al futuro del Patrón en el cuadro azul y oro.
"Sigo en el club pero en otras labores a distancia que puedo realizar porque como ya te he dicho hace 2 años acompaño a mi padre en una penosa y difícil situación de salud. Te pido yo a ti también un favor, no me escribas preguntando más sobre temas del club", le dijo textualmente a Daniel Rodríguez, quien le proveyó tales dichos a este medio.
José Néstor Pékerman y los rumores de Boca
El periodista Fafi Pérez, de DSports y de El Canal de Boca, dio a conocer este mediodía (13/8) la noticia de Riquelme llamó a Pékerman para que este se hiciera cargo de la Secretaría Técnica.
"Lo que pude averiguar es que él está con ganas de afrontar este desafío", sostuvo el reportero en el programa No Veo la Hora, en DSports Radio.
Desde Boca Juniors le ofrecerán que forme parte de la nueva Secretaría Técnica, sin un puesto específico, aportó Doble Amarilla, sembrando la duda de si el ex director técnico de la Selección Argentina será o no el mánager xeneize.
Habrá que estar atento a la situación del Mono Navarro Montoya y de Alberto Márcico, quienes fueron rumoreados para hacerse cargo de la Secretaría Técnica de la institución auriazul.
Más de Golazo24
Toti Pasman expuso a Marcelo Gallardo: "River no arranca y con Demichelis dio 3 vueltas olímpicas"
En Boca ya no ocultan los problemas de salud de Miguel Ángel Russo y "si está para seguir"
Flavio Azzaro y todo Racing estallaron contra la Conmebol por el operativo policial
Martín Mendiguren explicó por qué la crisis de Boca también es institucional
Sorpresa total: ¿Diego Latorre incursiona en la política de un club histórico?