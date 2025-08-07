Boca Juniors ya no tiene Consejo de Fútbol. O al menos no como lo conocíamos. Este miércoles (6/8) se produjo la salida de dos de sus integrantes: Mauricio Serna y Raúl Cascini, que no aceptaron ser reubicados. Marcelo Delgado continuará trabajando en una especie de Secretaría Técnica, mientras que Jorge Bermúdez...
MUNDO BOCA
Exclusivo de Golazo24: se conoció el futuro de Jorge Bermúdez
En medio de la disolución del Consejo de Fútbol de Boca Juniors, Golazo24 pudo acceder a información exclusiva sobre el futuro de Jorge Bermúdez.
La noticia fue confirmada por el club de La Ribera a través de un comunicado oficial en el que se destacó los logros obtenidos durante la gestión en la que participaron el Chicho y el Mosquito, incluyendo haber llegado a la final de la Copa Libertadores, los seis campeonatos locales logrados entre 2020 y 2023 durante la administración Riquelme y la promoción de las divisiones juveniles.
"El Club Atlético Boca Juniors informa que Mauricio Serna y Raúl Cascini dejan sus cargos en el Consejo de Fútbol y ya no forman parte de la institución. Les agradecemos a ambos el compromiso y el trabajo sostenido de estos años. Durante su gestión, el Club alcanzó importantes logros deportivos e institucionales, período en el cual obtuvo seis títulos oficiales, además de ser el último club argentino en disputar la final de la Copa Libertadores", se lee en la notificación.
Se conoció el futuro de Jorge Bermúdez: ¿se queda o se va de Boca?
En medio de la crisis institucional y deportiva de Boca Juniors, Golazo24 accedió a un material exclusivo respecto al futuro del Patrón Bermúdez en el Xeneize.
El periodista y productor Daniel Rodríguez, que fue contactado por este medio, compartió una conversación exclusiva que mantuvo con el colombiano:
La postura de Bermúdez es clara: no quiere tener contacto con los medios en este momento, posiblemente, porque el ex defensor central quiere resguardarse ante la disolución del Consejo de Fútbol y no brindar mayores detalles.
Jorge Bermúdez, en su Colombia natal
Desde hace mucho tiempo, Jorge Bermúdez, gloria xeneize por sus tiempos como jugador, no aparece en TV prestando declaraciones ni figura en fotos institucionales junto a futbolistas en la firma de contratos. Algo que sí supo hacer en tiempos en los que se lo veía con mayor actividad en el club (2020-2023).
La ausencia del colombiano ha llegado a molestar a los hinchas de Boca Juniors, quienes llegaron a exigir fervientemente por su paradero.
En marzo de 2024 trascendió que el Patrón está licenciado. "Mi viejo tiene una enfermedad irreversible y de carácter grave. Lo único que puedo hacer por él es acompañarlo y lo estoy haciendo", le había dicho a Dany Rodríguez en agosto del año pasado.
Sin embargo, el cafetero ahora dio otra versión y dijo que se encuentra trabajando pero a distancia, algo que ya había realizado a fines de 2022. Más detalles en: Bermúdez desmintió a 'operador' de Angelici/Tyc Sports
En fin, Jorge Bermúdez no se ha desvinculado del Club Atlético Boca Juniors.