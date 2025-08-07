Exclusivo de Golazo24: se conoció el futuro de Jorge Bermúdez

Sigo en el club pero en otras labores a distancia que puedo realizar porque como ya te he dicho hace 2 años acompaño a mi padre en una penosa y difícil situación de salud. Te pido yo a ti también un favor, no me escribas preguntando más sobre temas del club Sigo en el club pero en otras labores a distancia que puedo realizar porque como ya te he dicho hace 2 años acompaño a mi padre en una penosa y difícil situación de salud. Te pido yo a ti también un favor, no me escribas preguntando más sobre temas del club

La postura de Bermúdez es clara: no quiere tener contacto con los medios en este momento, posiblemente, porque el ex defensor central quiere resguardarse ante la disolución del Consejo de Fútbol y no brindar mayores detalles.

image Jorge Bermúdez.

Jorge Bermúdez, en su Colombia natal

Desde hace mucho tiempo, Jorge Bermúdez, gloria xeneize por sus tiempos como jugador, no aparece en TV prestando declaraciones ni figura en fotos institucionales junto a futbolistas en la firma de contratos. Algo que sí supo hacer en tiempos en los que se lo veía con mayor actividad en el club (2020-2023).

La ausencia del colombiano ha llegado a molestar a los hinchas de Boca Juniors, quienes llegaron a exigir fervientemente por su paradero.

En marzo de 2024 trascendió que el Patrón está licenciado. "Mi viejo tiene una enfermedad irreversible y de carácter grave. Lo único que puedo hacer por él es acompañarlo y lo estoy haciendo", le había dicho a Dany Rodríguez en agosto del año pasado.

Sin embargo, el cafetero ahora dio otra versión y dijo que se encuentra trabajando pero a distancia, algo que ya había realizado a fines de 2022. Más detalles en: Bermúdez desmintió a 'operador' de Angelici/Tyc Sports

En fin, Jorge Bermúdez no se ha desvinculado del Club Atlético Boca Juniors.