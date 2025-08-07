Bronca de Gallardo: Wilton Sampaio volverá a dirigir a River y el polémico antecedente de 2019

“Decisiones escandalosas”

Tres días después del partido, en una conferencia de prensa en el River Camp, Gallardo volvió a ser contundente. “Luego de unos días, con mayor serenidad, repasando y viendo, valoro mucho mas la clasificación porque no era un partido fácil para nosotros, el contexto no era fácil. Y bueno, más allá de tener la idea de jugarlo como habitualmente queremos hacerlo, con la misma idea, tal vez no lo pudimos hacer producto a la exigencia de Boca, que imponía tener que ir a buscar el resultado, tener que tratar de ganar esas pelotas aéreas, esa segunda pelota a la cual nos sometió permanentemente, ahí nos sentimos incómodos”, arrancó aquella vez.

BRONCADEGALLARDOWILTONSAMPAIOVOLVERAADIRIGIRARIVERYELANTECEDENTEDE2019FOTO3 Marcelo Gallardo explotó de la bronca tras conocerse que Wilton Sampaio dirigirá a River en Copa Libertadores frente a Libertad y el antecedente de 2019.

Y siguió sin detenerse: “Más las decisiones arbitrales, que para mi gusto fueron escandalosas. Hoy no las decimos con exaltación porque conseguimos la clasificación, pero hubo decisiones que fueron muchísimas, lo digo porque es muy evidente, a la vista de todos. Un análisis más sereno y medios que se hicieron eco del pobrísimo desempeño de Sampaio, nos cobraron 27 faltas de las cuales 12 ó 13 fueron inexistentes. Te podés equivocar, pero en más de 12 faltas... Eso nos fue llevando, más la exigencia de Boca. Así y todo aguantamos bastante bien. Los jugadores también sintieron impotencia de no poder salir de esas decisiones que imponían”.

Otra vez cara a cara

Casi cinco años después, Sampaio vuelve a dirigir a River y estará cara a cara con el Muñeco. Será ante Libertad, en la ida por los octavos de final de la Libertadores. Entre sus asistentes, volverá a estar el juez de línea Rodrigo Correa (el otro será Bruno Boschilia). Como cuarto árbitro fue designado Paulo Zavonelli, mientras que el VAR va a ser Rodolpho Toski y el AVAR, Rodrigo Nunes.

Más notas de Golazo24

Boca: filtraron la lapidaria frase que Chicho Serna le habría dicho a Riquelme

El Consejo de Fútbol ya es historia: Riquelme se quedó con Delgado y piensa en el nuevo proyecto

Llora Twitter por los nominados al Balón de Oro: no está Julián Álvarez

Estremecedor: Álvaro Angulo recibió amenazas de muerte

Martín Arévalo hizo que todo Boca y Estudiantes miraran de reojo lo que dice ESPN

Darío Benedetto se volvió a lesionar, todavía no debutó y no estará en el clásico rosarino