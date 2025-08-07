Marcelo Gallardo estalló de la bronca en la mañana de este jueves (07/08) tras conocerse que el árbitro Wilton Sampaio volverá a dirigir a River en la Copa Libertadores frente a Libertad de Paraguay y se recuerda la polémica actuación del juez en 2019.
COPA LIBERTADORES 2025
Bronca de Gallardo: Wilton Sampaio volverá a dirigir a River y el polémico antecedente de 2019
Marcelo Gallardo explotó de la bronca tras conocerse que Wilton Sampaio dirigirá a River en Copa Libertadores frente a Libertad y el antecedente de 2019.
La designación no pasó desapercibida en Núñez. Se trata del mismo árbitro brasileño que protagonizó una noche muy recordada por el club en 2019, en la revancha de semifinal ante Boca, cuando recibió fuertes críticas por parte de Gallardo.
¿Qué fue lo que pasó entre Marcelo Gallardo y Wilton Sampaio?
Aquel encuentro en la Bombonera terminó con victoria 1-0 para el Xeneize, aunque el Millonario se metió en la final gracias al 2-0 logrado en el Monumental. Más allá del pase a la definición —que luego perdería con Flamengo—, el foco estuvo puesto en el desempeño arbitral. El propio Gallardo, ni bien terminó el partido, fue directo a increpar a Sampaio en el campo de juego.
“Usted, lamentable”, fue la frase que el técnico le lanzó al brasileño en pleno campo, luego de un breve saludo irónico a los asistentes Fabricio Vilarinho y Rodrigo Correa. Según el relato de la época, el enojo del DT nacía de múltiples infracciones cobradas en contra de River, muchas de ellas dudosas o inexistentes, según análisis posteriores.
El informe que desnudó los polémicos fallos de Wilton Sampaio
Uno de los informes más citados fue el del periodista Jorge Mario Trasmonte, especialista en arbitraje, quien contabilizó 27 faltas sancionadas contra River en ese encuentro. De ellas, 15 habrían sido mal cobradas, incluyendo la que derivó en el gol de Jan Hurtado. Otras cuatro dejaron dudas y sólo ocho fueron consideradas correctamente sancionadas.
“Decisiones escandalosas”
Tres días después del partido, en una conferencia de prensa en el River Camp, Gallardo volvió a ser contundente. “Luego de unos días, con mayor serenidad, repasando y viendo, valoro mucho mas la clasificación porque no era un partido fácil para nosotros, el contexto no era fácil. Y bueno, más allá de tener la idea de jugarlo como habitualmente queremos hacerlo, con la misma idea, tal vez no lo pudimos hacer producto a la exigencia de Boca, que imponía tener que ir a buscar el resultado, tener que tratar de ganar esas pelotas aéreas, esa segunda pelota a la cual nos sometió permanentemente, ahí nos sentimos incómodos”, arrancó aquella vez.
Y siguió sin detenerse: “Más las decisiones arbitrales, que para mi gusto fueron escandalosas. Hoy no las decimos con exaltación porque conseguimos la clasificación, pero hubo decisiones que fueron muchísimas, lo digo porque es muy evidente, a la vista de todos. Un análisis más sereno y medios que se hicieron eco del pobrísimo desempeño de Sampaio, nos cobraron 27 faltas de las cuales 12 ó 13 fueron inexistentes. Te podés equivocar, pero en más de 12 faltas... Eso nos fue llevando, más la exigencia de Boca. Así y todo aguantamos bastante bien. Los jugadores también sintieron impotencia de no poder salir de esas decisiones que imponían”.
Otra vez cara a cara
Casi cinco años después, Sampaio vuelve a dirigir a River y estará cara a cara con el Muñeco. Será ante Libertad, en la ida por los octavos de final de la Libertadores. Entre sus asistentes, volverá a estar el juez de línea Rodrigo Correa (el otro será Bruno Boschilia). Como cuarto árbitro fue designado Paulo Zavonelli, mientras que el VAR va a ser Rodolpho Toski y el AVAR, Rodrigo Nunes.
