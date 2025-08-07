China defiende a Lula / Brasil ante Trump y planta bandera en España

image Xi Jinping y Lula | GENTILEZA GLOBAL TIMES

Del mismo modo, la cartera china subrayó que el "fortalecimiento de la solidaridad y la cooperación entre los países del Sur Global a través del mecanismo BRICS", así como "la solidaridad y la autosuficiencia entre los países en desarrollo".

Pekín hace referencia a Trump, quien ha impuesto aranceles del 50 % a Brasil en represalia por lo que calificó como una "amenaza inusual y extraordinaria" a Washington por parte de la administración de Luiz Inácio Lula da Silva, al que acusa de llevar a cabo “una caza de brujas” contra el expresidente Bolsonaro.

En ese sentido, y con la entrada en vigor de los aranceles globales, el presidente Lula dijo que aún no es momento para negociar con la Casa Blanca y manifestó que Brasil no se humillará ante Trump."El día que mi intuición me diga que Trump está listo para hablar, no dudaré en llamarlo", declaró en el diálogo concedido desde su residencia presidencial en Brasilia. "Pero hoy mi intuición me dice que no quiere hablar. Y no me humillaré", agregó.

China llegó Europa a través de España: espionaje off the record

El gigante asiático ha plantado su bandera en España tras el acuerdo con el gobierno de Pedro Sánchez, mediante el cual obtendrá el control tecnológico sobre Madrid, una alianza que está puesta en tela de juicio porque Moncloa, de esta manera, ha adjudicado contratos a empresas tecnológicas chinas que están cuestionadas por participar en la persecución de la comunidad uigur en la región de Xinjiang.

Es que la administración de Pedro Sánchez, la cual enfrenta denuncias de corrupción y de tráficos de influencias, le ha otorgado contratos a firmas chinas como Hikvision o Huawei, a pesar de las advertencias de la Unión Europea (UE) de que tales empresas estarían vinculadas con la persecución política que libra el régimen de Xi Jinping contra las disidencias.

Como parte del polémico acuerdo entre Pekín y Madrid —que se ha filtrado ante la prensa y que ha generado que los partidos opositores españoles VOX y PP pongan un grito en el cielo—, Sánchez le ha otorgado el visto bueno para instalar decenas de cámaras de vigilancia de firma Hikvision, una compañía china vetada por EE.UU., Bruselas y el Reino Unido, las cuales estarían ya funcionando.

image El Departamento de Seguridad de Presidencia de España formalizó en 2022 una licitación por 118.580 euros para actualizar el sistema CCTV de Moncloa con tecnología de Hikvision, empresa china asociada al espionaje: con esto le dio acceso a todos los edificios gubernamentales | GENTILEZA EL PAÍS

Dicho sistema también opera en instalaciones de la casa de gobierno, Moncloa, y otras edificaciones gubernamentales, incluyendo el Ministerio del Interior, Renfe, Correos y Hacienda, bajo el pretexto de que necesitaban ese contrato con tecnología china para reemplazar cámaras analógicas y ampliar la red IP.

Es más, según el diario EL ESPAÑOL, actualmente vigilan el perímetro presidencial más de 40 cámaras de Hikvision, empresa con sede en Hangzhou y vinculada al aparato de inteligencia de Beijing, las cuales cuentan con un sistema de identificación de rostros y seguimiento de ellos hasta los espacios públicos que, según Gran Bretaña, tal sistema suele ser utilizado para fines de espionaje.

