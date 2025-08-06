La obsesión de Donald Trump con los BRICS.

image Donald Trump sigue implementando aranceles a los BRICS.

Motivo por el cual el gobierno de Lula presentó hoy una demanda ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) alegando que Estados Unidos “viola compromisos de forma flagrante”.

En un día gris para la economía brasileña, de quien sí recibió apoyo fue de China. Ayer, la sede diplomática en Brasil posteó un mensaje y un video en X, que señalaba:

¡China en Brasil y Brasil en China! Empresas chinas están llegando a Brasil, desde entregas rápidas hasta bebidas e incluso helados. Y el puente es bidireccional: Brasil también está consolidando su presencia en China con su apreciado café brasileño. ¡Asociaciones, acuerdos y mucho intercambio comercial! ¿Cuál de estas marcas tienes curiosidad por incluir en tu vida diaria?

A China no Brasil, e o Brasil na China!



Empresas chinesas estão chegando no Brasil, de entregas rápidas a bebidas e até sorvetes. E a ponte é de mão dupla: o Brasil também está marcando presença na China, com o queridíssimo café brasileiro.



— Embaixada da China no Brasil (@EmbaixadaChina) August 5, 2025

La mención hace clara referencia al café, producto muy importante en las exportaciones brasileñas. La semana pasada, China había autorizado que se importe café de 183 nuevas empresas brasileñas por los próximos cinco años.

Donald Trump se empecinó con los BRICS

Inmediatamente después de una reunión que tuvo lugar hoy, miércoles 06/08, del enviado de Estados Unidos a Moscú, Stephen Witkoff, y el presidente Putin, Trump firmó un decreto para implementar un arancel del 25% extra a India por abastecerse de petróleo ruso, tal como informó Urgente24.

Se espera que el presidente de Estados Unidos anuncie medidas contra Rusia, si llegado el viernes, cuando se cumplen los 10 días de plazo para llegar a un acuerdo de alto al fuego con Ucrania, no hay trato.

India es el país en el que se había establecido Apple para escapar de los posibles aranceles a China, y alberga a muchas empresas estadounidenses que encontraron mejores rendimientos produciendo allí.

Así, India al igual que Brasil se enfrentan a tasas del 50%. Mañana, jueves 07/08, entra en vigor un arancel del 25% a India, mientras que el otro 25% se implementará dentro de tres semanas.

Con esto, dos fuertes economías de los BRICS lideran las tarifas sobre las importaciones de Estados Unidos, a días de un nuevo acuerdo con China y a una semana de una nueva reunión entre Trump y Putin.

La respuesta de los BRICS

En una entrevista con Reuters hoy, el presidente Lula dijo que planea llamar a los líderes de los BRICS, empezando por India y China, para discutir la posibilidad de una respuesta conjunta a los aranceles estadounidenses.

La intención de los BRICS de actuar con menor dependencia del dólar también puede irritar a Donald Trump. En la última cumbre de Rio, se planteó la idea de generar un medio de pago distinto al dólar estadounidense para disminuir los perjuicios que genera el actual debilitamiento de la moneda que emite la FED, en las transacciones que realizan los BRICS.

También, varios países ya cuentan o están desarrollando monedas virtuales, y China está haciendo una prueba de uso de una stablecoin respaldada por yuanes en Hong Kong.

De esta manera, Donald Trump avanza sobre los BRICS, que tienen peso propio y fuertes economías pero que gran parte de sus exportaciones van a Estados Unidos.

En días, Trump volverá a negociar con su máximo oponente, el gigante asiático, sobre el que actualmente rigen aranceles del 30% contra un 10% implementado a Estados Unidos y que no parece perturbarse ante las sanciones contra sus aliados.

