Miércoles 06/08: Día negro para India, Brasil y Javier Milei

Falta de diálogo, no de dinero llevan a Javier Milei a un Miércoles Negro. Liderar no requiere exhibirse soberbio y altanero, tal como Donald Trump porque no tiene detrás a USA sino que es la Argentina de siempre. En cuanto a Trump, se enojó con Rusia y castigó a India (¿...?) y para reivindicar a Jair Bolsonaro arruinó a Brasil. Por ahora, esa esa la realidad. Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos. Para China, una enorme oportunidad tanto con su adversario histórico, India, como con su amigo sudamericano, Brasil.