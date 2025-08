Boca: El increíble posteo de Marcelo Saracchi

Ahora nos detenemos a analizar la situación. Es cierto que la dirigencia de Boca tiene a alguien muy soberbio que si las cosas no se hacen a su manera no se hacen, que no escucha y que está llevando al club a la ruina, esa persona es su presidente, Juan Román Riquelme. Pero también es cierto que Marcelo Saracchi no tiene espalda para revelarse o hacer semejante publicación.