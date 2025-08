Boca (Riquelme) tiene una decisión tomada con Miguel Ángel Russo

2-2 vs. Benfica (Mundial de Clubes)

1-2 vs. Bayern Múnich (Mundial de Clubes)

1-1 vs. Auckland City (Mundial de Clubes)

0-0 vs. Argentinos Juniors (Torneo Clausura)

1-1 vs. Unión (Torneo Clausura)

1-2 vs. Atlético Tucumán (Copa Argentina)

0-1 vs. Huracán (Torneo Clausura)

Esos números sacan a Miguel Ángel Russo de su cargo, pero ojo, no es que Boca no tenga tolerancia con el último DT campeón de América con el “Xeneize”, sino que es el último manotazo de ahogado de Juan Román Riquelme.

image Russo y Riquelme en buenas épocas.

Russo: Entrevistas sin respuestas claras

Russo habló en conferencia de prensa en Boca, luego con otros medios y la última fue con el programa Líbero de TyC Sports, y en esta última dio señales de que su ciclo estaba terminado en Boca Juniors.

En conferencia de prensa y en las primeras entrevistas del día martes se lo notó mas combativo, inclusive desvió algunos temas con el problema de la operación de su hijo y que tenía la cabeza ahí, pero en la entrevista que dio en Líbero la cosa cambió.

En el programa de TyC Sports se lo notó totalmente resignado, desde sus gestos corporales hasta sus respuestas dejaban entrever que todo estaba terminado en Boca. Cada vez que se le consultaba algo sobre su futuro o los resultados respondía lo mismo “el futbol argentino es muy competitivo…”, y así seguía su respuesta, la cual no respondía a la pregunta hecha.

Cuando le preguntaron sobre si estaba fuerte para seguir hubo algo en su respuesta que lo dijo todo, y no fue las respuestas en sí, ya que en la misma no dijo nada, sino que lo que dejó todo al descubierto fue el suspiro que pegó antes de responder.

A veces el cuerpo lo dice todo, y en este caso dijo que no seguirá, y la razón la sabemos nosotros, Riquelme lo usó como chivo expiatorio para salvarse, o mejor dicho tener más tiempo, ya que a Riquelme no lo salva nadie, su salida es inminente, tarde o temprano, pero no terminará su mandato.

