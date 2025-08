Ex Boca, afuera: lo echan como DT aunque lideraba a un candidato del Ascenso

image Ezequiel Medrán (derecha) supervisa la práctica del Lobo mendocino @GimnasiaMendoza

"Muchas veces decimos que el fútbol es resultado. En definitiva hoy no se ve plasmado de esa manera. El presidente tendrá sus motivos para tomar la decisión", había declarado el ex entrenador Mensana.

"La verdad que yo estoy agradecido a la institución desde el día que llegué, hasta hoy, de la manera que nos han tratado, como se han comprometido, pero obviamente me siento dolido y no concuerdo con la decisión tomada de cortar el proceso", añadió.

Así, Ezequiel Medrán dejó su cargo con un saldo de 25 victorias, 19 empates y 8 derrotas, en un total de 52 partidos dirigidos.

Gimnasia, que sigue como animador del torneo y pelea el liderazgo con Gimnasia de Jujuy y Chacarita, ya tiene nuevo DT: Ariel Esteban Broggi, que viene de dirigir a Banfield entre enero y abril de este año.

