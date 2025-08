Los 5 problemas del Alpine de Colapinto que Horacio Marín e YPF desconocían

Los vehículos serán más angostos y sus ruedas más pequeñas para permitir que haya más sobrepasos ya que en algunos circuitos callejeros se forman trencitos inamovibles a lo largo de decenas de vueltas.

Ergo, Alpine no pondrá euros o dólares en una pieza casi de museo. Ya no serán competitivos como en 2024 (doble podio en el Gran Premio de Brasil). Ergo, Alpine no pondrá euros o dólares en una pieza casi de museo. Ya no serán competitivos como en 2024 (doble podio en el Gran Premio de Brasil).

alpine.jpg Los autos de Fórmula 1 serán más angostos y más cortos, con ruedas también más pequeñas

2-Renault tiene 30 caballos de potencia menos que los líderes McLaren, Ferrari y Mercedes.

Para compensarlo, el auto es un poco más liviano y con alerones más bajos. Pero, se trata de una frazada corta: lo que gana en las rectas lo pierde en las curvas por su falta de grip (agarre). Es una tortura manejarlos, según cuenta el mismo Colapinto tras cada fracaso deportivo.

En 2026, llegarán unidades motoras Mercedes Benz (dueña del 30 % de la estatal Renault). Eso le devolverá competitividad a una marca francesa que fue bicampeona de la F1 en 2005 y 2006. En 2026, llegarán unidades motoras Mercedes Benz (dueña del 30 % de la estatal Renault). Eso le devolverá competitividad a una marca francesa que fue bicampeona de la F1 en 2005 y 2006.

Alpine P.jpg Alpine compensa la falta de potencia con una estructura más liviana pero pierde grip y maniobrabilidad en las curvas

3-El combustible el año próximo será completamente sostenible. Es la piedra angular del futuro reglamento.

Quedará garantizado que no habrá nuevo carbono fósil en los tanques.

Ya no habrá gases de escape contaminante en los coches.

¿Resultado? Se deben tirar a la basura todos los motores actuales y por eso Alpine demuestra tanta resignación. ¿Resultado? Se deben tirar a la basura todos los motores actuales y por eso Alpine demuestra tanta resignación.

image Futuro "verde" y sostenible para la Fórmula 1 en 2026

4-Se definirán rangos limitados de dimensiones clave (pistón, cigüeñal, bloque, válvulas, posición del inyector, ruedas del turbocompresor).

Los monoplazas serán más cortos: de 3,6 metros entre ejes a 3,4 metros y tendrán un peso mínimo inferior. De los 798 kg actuales pasarán a 768 kg. También, más estrechos: de 2 metros de ancho a 1,9 metros. Los monoplazas serán más cortos: de 3,6 metros entre ejes a 3,4 metros y tendrán un peso mínimo inferior. De los 798 kg actuales pasarán a 768 kg. También, más estrechos: de 2 metros de ancho a 1,9 metros.

El alerón delantero será 100 mm más estrecho y desaparece el DRS que se utiliza en los momentos de mayor velocidad. Los neumáticos se reducen: de 305 mm actuales a 280mm

Estamos hablando de autos completamente distintos a los actuales. De poco vale la experiencia en las actuales unidades.

Franco está condenado a ganar horas de rodaje pero no puntos o carreras.

Franco Colapinto.webp Las constantes fallas técnicas dejan a Franco Colapinto sin chandes de competir.

5-Flavio Briatore es un italiano que no sabía nada de automovilismo.

Tenía un restaurante en una calle poco transitada en el norte de su país al que asistían miembros de la mafia. Luego, sus nuevos amigos lo invitaron a armar un casino clandestino en el cual desplumaban a tripulaciones de cruceros que asistían a las salas ilegales. Fue condenado por ello en Estados Unidos, país al que no pudo ingresar durante varios años. Tenía un restaurante en una calle poco transitada en el norte de su país al que asistían miembros de la mafia. Luego, sus nuevos amigos lo invitaron a armar un casino clandestino en el cual desplumaban a tripulaciones de cruceros que asistían a las salas ilegales. Fue condenado por ello en Estados Unidos, país al que no pudo ingresar durante varios años.

Luego, se asoció con Luciano Bennetton y cuando el magnate de la ropa compró una escudería de Fórmula 1 llevo a Flavio para que lo ayudara a manejar el nuevo negocio.

Sus manejos en el circo máximo fueron tan escandalosos que la FIA (Federación Internacional Automotor) lo echó de por vida y le prohibió ingresar a cualquier carrera reglamentada por ellos en los 5 continentes.

Resiliente, se reconstruyó y logró un perdón.

Hace poco, Renault le dio nuevamente a Briatore el manejo de Alpine, teniendo en cuenta que había llevado a Fernando Alonso al tema y lograron el citado bicampeonato mundial.

El “nono” como le dicen en los boxes, es cualquier cosa menos un tonto.

Hasta fue condenado por lavado de dinero al evadir impuestos y falsear datos sobre uno de sus yates. La fiscalía interviniente pidió 4 años de prisión para él. El pícaro tano encontró en el entusiasmo de los sudamericanos una buena forma de hacerse de recursos que no pensaba gastar, al menos en esta temporada. Hasta fue condenado por lavado de dinero al evadir impuestos y falsear datos sobre uno de sus yates. La fiscalía interviniente pidió 4 años de prisión para él. El pícaro tano encontró en el entusiasmo de los sudamericanos una buena forma de hacerse de recursos que no pensaba gastar, al menos en esta temporada.

image Flavio Briatore, uno de los "buenos muchachos" de Alpine

Colapinto es un buen proyecto pero tiene el riesgo de transformarse en meme

Deberá luchar para no perder el respeto de un público exisista como el argentino.

Sobre todo, explicar la realidad a sus sponsors. Nadie quiere ver al logo de su marca deambulando siempre en las últimas posiciones de cada carrera.

El primer privado que se quejó fue Marcos Galperin, ex CEO de Mercado Libre, principal sponsor de Colapinto y también del equipo.

"El año que viene voy a tener tiempo para ayudar a cambiarle las ruedas a Franquito un poco más rápido.", escribió el fundador de la exitosa compañía, en X.

image

A los cinco minutos, quien le contestó el posteo fue Jamie Campbell-Walter, el británico manager del argentino: "Yo también, podemos hacerlo juntos". Luego, el inglés borró su tuit.

image

En noviembre de 2024, el equipo Sauber decidió que no contrataría a Colapinto sino al brasileño Gabriel Bortoletto. Todo indica que no se equivocaron En noviembre de 2024, el equipo Sauber decidió que no contrataría a Colapinto sino al brasileño Gabriel Bortoletto. Todo indica que no se equivocaron

En noviembre de 2024, el equipo Sauber decidió que no contrataría a Colapinto sino al brasileño Gabriel Bortoletto. Todo indica que no se equivocaron