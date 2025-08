Es la mejor película argentina del 2025 y nadie habla de ella: Filmada sin cortes

image Sergio Podeley, veterano de Verano del 98 y Okupas, demuestra su mejor versión actoral en esta joya de plano secuencia que aterrizó en cines nacionales.

El plano secuencia de 90 minutos no es marketing: es pura genialidad narrativa. Como Alfonso Cuarón en Gravedad o Sam Mendes en 1917, Tapia Marchiori entendió que la técnica debe servir a la historia, no al ego. Acá cada movimiento de cámara construye tensión real, cada diálogo suena auténtico porque no hay lugar para el artificio.