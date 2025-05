El INCAA ya no hace películas pero tiene superávit (y tiktokers con sables láser)

"¿Tu creatividad explota en TikTok, Instagram, Spotify, YouTube, Twitch y más?", pregunta el posteo oficial. El premio es una "experiencia épica": viaje al Festival de Cine de Mar del Plata y chance de volar al de Málaga si tu contenido explota. ¿La propuesta más impactante? Una nueva versión de La Patagonia Rebelde en tono ciencia ficción digital.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por INCAA (@incaa_argentina)

El film ganador fue "Zavala: orden y progreso", una distopía que haría revolcarse a Osvaldo Bayer en su tumba: el coronel represor llega a la Patagonia en un Cybertruck blindado, combate huelguistas con un sable láser, y da charlas TED sobre resiliencia financiera post-piquete. Todo filmado desde Zoom, con fondos de Google Earth y vestuario generado por inteligencia artificial.

No hubo rodaje. No hubo elenco. No hubo locación. Hubo filtros de Instagram, renders gratis y cámaras de celular. Pero eso sí: ¡hubo superávit!

Mientras tanto, los actores que no ganaron el casting hacen mudanzas los fines de semana, manejan Uber o se reinventan como tarotistas. La única "industria audiovisual" en movimiento es la que cabe en un ring light. Y así, el cine argentino se volvió un scroll eterno, aunque 100% autofinanciado.

-------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Esta miniserie de 8 episodios es justo lo que necesitás ver este finde

La miniserie de 6 capítulos que todos terminan en un día

La aerolínea que se volvió "low cost" y deja de incluir equipaje

Las termas secretas de Catamarca con aguas curativas

La miniserie de 6 capítulos que pide una segunda parte urgente