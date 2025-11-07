CECHA acecha: Estacioneros miran mal anticipar y publicar suba de precios

La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA) manifestó su firme rechazo al proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados bonaerense que busca obligar a los expendedores de combustibles a informar con 72 horas de anticipación cualquier modificación en los precios y a publicitarlos con 48 horas de antelación.