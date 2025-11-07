USA vendió armas al BOPE (Brasil) que lideró la masacre de Río de Janeiro

Sin embargo, "Reuters no pudo determinar si los rifles de francotirador de fabricación estadounidense fueron utilizados por el BOPE en la incursión de la semana pasada”, aunque se presume que sí.

image Como reveló Urgente24, Río de Janeiro fue escenario de guerra durante el martes, una jornada de furia y de violencia extrema entre las fuerzas del orden y el crimen organizado, que incluyó el despliegue de helicópteros y tanques de guerra de la Policía Militar, en las favelas del Complejo do Alemão y Penha, para dar batalla contra el Comando Vermelho (CV), el cártel narcotraficante que tiene su bastión en esa ciudad.

El BOPE también adquirió de Estados Unidos varios silenciadores para los rifles, fabricados por Griffin Armament, con sede en Wisconsin, aunque el envío fue bloqueado inicialmente por el gobierno estadounidense de Joe Biden, según documentos y fuentes. Reuters no pudo determinar si los silenciadores finalmente se enviaron posteriormente.

Lo que sí, el Departamento de Estado afirmó que ninguno de los equipos habría sido denegado ni retrasado bajo la administración actual de Donald Trump.

De hecho, en abril de este año, Donald Trump revocó las directrices de 2023 emitidas por Biden que imponían restricciones a las exportaciones de armas para velar por el respeto por los Derechos Humanos en distintas partes del mundo.

"Las desastrosas políticas exteriores de la administración anterior ayudaron e instigaron a las bandas más violentas de nuestro hemisferio", declaró un portavoz del Departamento de Estado a Reuters. "El año pasado, el Departamento de Estado de Biden negó equipo defensivo esencial a socios de seguridad de confianza en Brasil, al tiempo que les solicitaba que protegieran al presidente Biden durante su viaje a Río de Janeiro en 2024. En aras de un hemisferio más seguro, mantenemos nuestro compromiso de garantizar que nuestros socios cuenten con lo necesario para combatir a los criminales más despiadados", añadió.

Más contenido en Urgente24

La miniserie de 3 capítulos ideal llegar al final del día

Independiente Rivadavia es campeón de Copa Argentina luego de una final para el infarto

Sistema colapsado: En Tucumán se avecina un paro de transporte

Donald Trump y el anuncio sobre Ozempic que nadie vio venir

La inflación de octubre sería peor de lo que se esperaba