El gobierno de Estados Unidos aprobó el año pasado la venta de rifles de francotirador al BOPE, la tropa de élite de la policía militar de Río de Janeiro que llevó a cabo una redada mortal contra el cártel de Comando Vermelho en los complejos de Penha y Alemão durante el pasado martes (28/10/25), lo que dejó alrededor de 121 víctimas fatales, entre ellos cuatro policías.
SEGÚN REUTERS
USA vendió armas al BOPE (Brasil) que lideró la masacre de Río de Janeiro
El gobierno de Estados Unidos vendió rifles de francotirador y otras armas a la tropa de élite de la Policía Militar brasileña que estuvo a cargo de la sanguinaria redada en Río contra el Comando Vermelho.
La unidad de élite de la policía militar el BOPE, que adquirió el armamento, estuvo a cargo del megaoperativo en la favela de hace dos semanas en el que los efectivos se enfrentaron con paramilitares narcotraficantes, quienes les lanzaron granadas y los atacaron con drones, un escenario digno de una guerra civil, que dejó un centenar de muertos y que fue condenado por organismos de DD.HH. y Naciones Unidas que alegan que fueron ejecuciones extrajudiciales.
Qué dicen los documentos sobre el envío de armas al BOPE de Río
Según documentos internos de la policía de Río de Janeiro a los que tuvo acceso Reuters, el BOPE adquirió 20 rifles de francotirador fabricados por la empresa Daniel Defense LLC, con sede en Georgia, durante la administración del expresidente estadounidense Joe Biden, una operación no anunciada por el anterior gobierno y que no salió a la luz pública.
Los rifles de asalto no fueron recibidos hasta 2024, tras sortear un debate en el Departamento de Estado sobre la conveniencia de la venta, según documentos internos de la policía de Río y del Departamento de Estado estadounidense.
Esto se debe a que, en términos de las leyes estadounidenses, las exportaciones de armas generalmente requieren la aprobación del gobierno y, aunque el Departamento de Comercio suele emitir la licencia, el Departamento de Estado tiene la última palabra y desempeña un papel fundamental.
Sin embargo, "Reuters no pudo determinar si los rifles de francotirador de fabricación estadounidense fueron utilizados por el BOPE en la incursión de la semana pasada”, aunque se presume que sí.
El BOPE también adquirió de Estados Unidos varios silenciadores para los rifles, fabricados por Griffin Armament, con sede en Wisconsin, aunque el envío fue bloqueado inicialmente por el gobierno estadounidense de Joe Biden, según documentos y fuentes. Reuters no pudo determinar si los silenciadores finalmente se enviaron posteriormente.
Lo que sí, el Departamento de Estado afirmó que ninguno de los equipos habría sido denegado ni retrasado bajo la administración actual de Donald Trump.
De hecho, en abril de este año, Donald Trump revocó las directrices de 2023 emitidas por Biden que imponían restricciones a las exportaciones de armas para velar por el respeto por los Derechos Humanos en distintas partes del mundo.
"Las desastrosas políticas exteriores de la administración anterior ayudaron e instigaron a las bandas más violentas de nuestro hemisferio", declaró un portavoz del Departamento de Estado a Reuters. "El año pasado, el Departamento de Estado de Biden negó equipo defensivo esencial a socios de seguridad de confianza en Brasil, al tiempo que les solicitaba que protegieran al presidente Biden durante su viaje a Río de Janeiro en 2024. En aras de un hemisferio más seguro, mantenemos nuestro compromiso de garantizar que nuestros socios cuenten con lo necesario para combatir a los criminales más despiadados", añadió.
