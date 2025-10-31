Río de Janeiro, narco ciudad del Comando Vermelho y clima de muerte: La 1ras pericias

El Comando Vermelho en la actualidad cuenta con fusiles de asalto (versiones del AK, AR–15/M4 y fusiles similares en calibres 5,56/7,62), fusiles de batalla y semiautomáticos (modelos tipo FAL o similares aparecen en algunos enfrentamientos), subfusiles y ametralladoras ligeras (usadas para control territorial y en tiroteos urbanos), ametralladoras pesadas y armas de gran calibre, explosivos, granadas, lanzagranadas, lanzacohetes y drones.

"Es necesaria una movilización nacional para combatir esta organización criminal. Es importante que la legislación vigente, totalmente desconectada de la realidad, se actualice para que la policía pueda dar una respuesta adecuada", afirmó el secretario de la Policía Civil.

La Comisión Intermericana de DD.HH. condena el accionar policial y Lula da Silva al narco y a los excesos en el operativo

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó este viernes un documento en el que "condena enérgicamente el altísimo número de muertes registradas en el contexto del operativo policial" en Río de Janeiro.

La CIDH le reclama al "Estado a investigar de manera pronta, diligente e independiente los hechos, considerando toda la cadena de mando" y pide que "sancionar a las personas responsables y garantizar una reparación integral a las víctimas y sus familiares".

image Familiares de los muertos del CV en el operativo se manifestaron este viernes contra esas fuerzas y contra el gobernador del Estado, Claudio Castro.

"Este operativo, al igual que el accionar de los grupos criminales, afectó gravemente la vida cotidiana de la población, generando restricciones a la movilidad, suspensión del transporte público, cierre de escuelas y limitaciones en el acceso a la salud, con impactos desproporcionados sobre las comunidades afrodescendientes y de bajos ingresos", dice el documento

"La CIDH observa que el operativo conjunto se inscribe en un patrón persistente de violencia policial en Río de Janeiro, previamente identificado en el Caso Favela Nova Brasilia, así como en otros estados del país, según lo documentado en el informe Situación de los derechos humanos en Brasil y en diversos pronunciamientos públicos", advierte.

En tanto, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ordenó el jueves el envío inmediato de peritos federales a Río de Janeiro para reforzar las investigaciones y determinar responsabilidades, según lo anunció el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski.

En una entrevista con la cadena GloboNews, Lewandowski informó que 20 peritos de la Policía Federal, especializados en necropsias, balística y análisis de ADN, fueron enviados a la capital fluminense para participar en los análisis forenses junto con Policía Militar y la Fiscalía de Río.

El mismo jueves que envió a los forenses, Lula firmó una ley que incrementa la protección a los agentes públicos, así como endurece las penas contra el encubrimiento del narcotráfico.

"He firmado la Ley 15.245/2025, que incrementa la protección de los agentes públicos que combaten el crimen organizado y endurece las penas para quienes intenten obstruir estas investigaciones. El gobierno brasileño no tolera a las organizaciones criminales y actúa con mayor firmeza para combatirlas", escribió el presidente Lula en su cuenta oficial de X, luego del combate de guerra en Río entre el BOPE (tropa de élite anti narco) y el cártel Comando Vermelho, lo que dejó a la comunidad arrasada, con 164 muertos (según cifras extraoficiales) y olor a pólvora.

Más noticias en Urgente24:

Teatro: 3 obras recomendadas y baratas en Av. Corrientes

No es chiste: Wanda Nara será presidenta de mesa en las legislativas del 26/10

Las zapatillas que todos buscan llenan un local recién abierto

Como el Diego lo hubiese querido: OLGA arma un homenaje solidario

Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron recurso de supermercadistas