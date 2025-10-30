Como el Diego lo hubiese querido: OLGA arma un homenaje solidario

Lo que hace especial a este evento, además del obvio motivo del homenaje, es su componente solidario. Para conseguir las entradas no se pidió dinero, sino artículos específicos que luego serán donados. Hubo dos opciones de kits. El primero incluía un par de medias de fútbol nuevas, una caja de lápices también sin usar, un paquete de yerba y otro de harina. La segunda alternativa pedía un repelente corporal, un par de canilleras nuevas, un paquete de fideos y un puré de tomate. Productos cotidianos que, sumados, harán una diferencia enorme para quienes los reciban.

¿El destino de todo lo recaudado? Argentinos Juniors y su Fundación Social del Club. El Semillero de la Paternal, el lugar donde todo empezó para Maradona, donde un pibe flaco con una zurda mágica comenzó a escribir una leyenda que trascendería fronteras y generaciones.

El tributo a Diego Maradona reunirá artistas, deporte y emoción

El show se transmitirá en simultáneo por YouTube a través de OLGA y también estará disponible en FLOW, garantizando que la mayor cantidad de gente posible pueda sumarse. La grilla de invitados es de primer nivel y abarca distintos mundos que se cruzan en torno a la figura de Diego. Juanse pondrá su impronta rockera, Las Pastillas del Abuelo y No te va a gustar llevarán su música, mientras que Claudia Villafañe, Guillermo Coppola y Maxi Rodríguez aportarán testimonios y anécdotas desde su vínculo personal con el homenajeado. Figuras del deporte, del arte y de la vida íntima de Maradona compartirán escenario en una noche que promete emociones a flor de piel.

La conducción quedará en manos de Dalma Maradona, Migue Granados y Lucas Fridman. Dalma, además, le dará ese toque único que solo puede aportar quien lo conoció como papá, no solo como ídolo.

Embed - OLGA on Instagram: "EL EVENTO MÁS GRANDE PARA EL MÁS GRANDE DE TODOS Este 30 de OCTUBRE 19 HS vamos a celebrar UN DÍA MARADONIANO en el Microestadio Malvinas Argentinas en la fiesta MÁS GRANDE en la historia de OLGA. ¿Cómo conseguir las entradas? Se entregarán el LUNES 27 DE OCTUBRE a las 10HS en HUMBOLDT Y CABRERA a cambio de un KIT COMPLETO. Miralo en vivo por OLGA en YouTube y también lo vas a poder disfrutar por FLOW. ——————————————— ‘O EVENTO CCHIÙ GRUOSSO PE ’O CCHIÙ GRUOSSO ’E TUTTI Stu 31 ’e OTTOBRE a ll’ 00:00 Napoli facimmo festa cu ’NU JUORNO MARADONIANO int’ ’o Microstadio Malvinas Argentinas, ’a festa cchiù gruosse d’ ’a storia ’e OLGA. Guarda ’a diretta sus a OLGA YouTube, e pure ’ncopp’ a FLOW te ’a puó gghuardà." View this post on Instagram A post shared by OLGA (@olgaenvivo) Publicación en Instagram de olgaenvivo.

Una vez más, OLGA vuelve a demostrar que entiende a su público. Después de una seguidilla de especiales exitosos, "Un día Maradoniano" se perfila como otro golpe certero, un evento que mezcla entretenimiento, solidaridad y sentimiento puro.

-----------------------------

Más contenido en Urgente24

Julia Mengolini: De denunciar a Javier Milei a pedir que no la metan presa

La China Suárez próxima a quedarse sin amigas: Su rechazo total a Lali Espósito

A Nancy Pazos no la apoyan ni sus hijos: Qué dijo uno de ellos

La función en WhatsApp que todos tienen activada y es un peligro