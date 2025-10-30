Diego Maradona sigue siendo noticia, sigue generando pasiones y, sobre todo, continúa vivo en el corazón de millones de personas. Este 30 de octubre, el astro argentino habría cumplido 65 años, y aunque su ausencia física duele, su presencia se siente en cada rincón del país. Las redes sociales se llenaron de recuerdos, imágenes y videos que reviven su magia, pero hay quienes decidieron ir más allá del homenaje virtual: OLGA, el canal de streaming que lidera Migue Granados, organizó un evento que promete quedar en la memoria.
"UN DÍA MARADONIANO"
Como el Diego lo hubiese querido: OLGA arma un homenaje solidario
OLGA se prepara para una noche cargada de emoción y solidaridad donde la figura de Diego Maradona volverá a unir generaciones en el corazón de La Paternal.
La movida arrancó el 10 de octubre, cuando desde las plataformas oficiales del canal se confirmó que venía un especial en vivo. Nada casual, claro. OLGA ya demostró que sabe cómo armar shows que conectan, que emocionan y que logran ese equilibrio perfecto entre entretenimiento y contenido genuino. Esta vez, el desafío era mayúsculo: homenajear al futbolista más grande de la historia. El nombre elegido para la ocasión fue "Un día Maradoniano", un título que resume perfectamente lo que significa celebrar la vida del Diez.
La convocatoria no fue solo un anuncio más. El posteo que anticipó el evento incluyó un mensaje que golpea directo al alma de cualquier argentino: "Gracias por venir Diego, por haber estado y por no haberte ido nunca. Por seguir siempre presente". Palabras simples, pero cargadas de ese sentimiento colectivo que une a quienes crecieron viéndolo gambetear rivales, a quienes lo vivieron en México '86 y a las nuevas generaciones que lo conocieron a través de los relatos y las repeticiones infinitas de sus jugadas imposibles.
Ahora bien, el lugar elegido para semejante celebración no podía ser cualquiera. El Microestadio Malvinas Argentinas, ubicado en Gutenberg 350, pleno corazón de La Paternal, será el escenario que recibirá a los fanáticos desde las 19:00 horas.
OLGA calienta motores con una previa en YouTube
Pero la cosa arranca antes. A las 18:00hs ya habrá movimiento con lo que los organizadores bautizaron como "la previa no se mancha", disponible por YouTube para que nadie se pierda ni un segundo de lo que será una jornada memorable.
Lo que hace especial a este evento, además del obvio motivo del homenaje, es su componente solidario. Para conseguir las entradas no se pidió dinero, sino artículos específicos que luego serán donados. Hubo dos opciones de kits. El primero incluía un par de medias de fútbol nuevas, una caja de lápices también sin usar, un paquete de yerba y otro de harina. La segunda alternativa pedía un repelente corporal, un par de canilleras nuevas, un paquete de fideos y un puré de tomate. Productos cotidianos que, sumados, harán una diferencia enorme para quienes los reciban.
¿El destino de todo lo recaudado? Argentinos Juniors y su Fundación Social del Club. El Semillero de la Paternal, el lugar donde todo empezó para Maradona, donde un pibe flaco con una zurda mágica comenzó a escribir una leyenda que trascendería fronteras y generaciones.
El tributo a Diego Maradona reunirá artistas, deporte y emoción
El show se transmitirá en simultáneo por YouTube a través de OLGA y también estará disponible en FLOW, garantizando que la mayor cantidad de gente posible pueda sumarse. La grilla de invitados es de primer nivel y abarca distintos mundos que se cruzan en torno a la figura de Diego. Juanse pondrá su impronta rockera, Las Pastillas del Abuelo y No te va a gustar llevarán su música, mientras que Claudia Villafañe, Guillermo Coppola y Maxi Rodríguez aportarán testimonios y anécdotas desde su vínculo personal con el homenajeado. Figuras del deporte, del arte y de la vida íntima de Maradona compartirán escenario en una noche que promete emociones a flor de piel.
La conducción quedará en manos de Dalma Maradona, Migue Granados y Lucas Fridman. Dalma, además, le dará ese toque único que solo puede aportar quien lo conoció como papá, no solo como ídolo.
Una vez más, OLGA vuelve a demostrar que entiende a su público. Después de una seguidilla de especiales exitosos, "Un día Maradoniano" se perfila como otro golpe certero, un evento que mezcla entretenimiento, solidaridad y sentimiento puro.
