Las historias de amigas que se distancian abundan en la vida, pero pocas tienen el condimento explosivo que marca el quiebre definitivo entre la China Suárez y Lali Espósito. Lo que alguna vez fue una relación construida desde la infancia, hoy se transformó en un portazo que sin lugar a dudas, retumbó. Y al parecer, ya no hay vuelta atrás.
La China Suárez próxima a quedarse sin amigas: Su rechazo total a Lali Espósito
La China Suárez no olvida la foto de Lali Espósito con Wanda Nara y esa traición marcó el final de su relación.
La bomba la tiró Juan Etchegoyen en Mitre Live, quien destapó el gesto más despiadado de Eugenia hacia quien todavía guardaba esperanzas de reconciliación. Porque resulta que Lali, intentó enmendar la relación, pero chocó contra un muro. "Hubo alguien en común, que trató de amigarlas, pero no lo logró. Lali y la China cortaron relación. A la China le importa cero Lali", disparó el periodista sin anestesia.
La escena del desplante tiene todos los ingredientes del mejor culebrón: Madrid, conciertos multitudinarios, y un rechazo categórico. Cuando Lali desembarcó en España para sus shows, la China también andaba por tierras ibéricas, pero no precisamente de turista. Estaba acompañada por Mauro Icardi en su particular escapada romántica. "Me contaban personas allegadas a Lali que cuando la cantante se presentó en Madrid, justo en esos días que Eugenia fue a España de escapada con Mauro Icardi", reveló Etchegoyen, preparando el terreno para lo que vendría.
Entonces llegó la invitación. "A ella le ofrecieron ir pero no quiso, lo rechazó", soltó el conductor, dejando en claro que Suárez no está para medias tintas ni reconciliaciones forzadas. Y acá entra en escena el personaje que intentó lo imposible: Juan Manuel Cativa, estilista estrella y amigo de ambas. "Es más, lo que me dicen a mí es que Juanma Cativa hizo de todo para convencerla, pero ella no quiso porque se sintió traicionada por Espósito", agregó Etchegoyen.
La China Suárez cortó todo tipo de amistad con Lali Espósito
Ahora bien, ¿qué fue lo que dinamitó todo? Porque acá no estamos hablando de un malentendido cualquiera. El detonante tiene nombre y apellido: Wanda Nara. Más precisamente, aquella foto que Lali compartió junto a la empresaria después de que Eugenia blanqueara su romance con Mauro Icardi. Ese posteo fue interpretado por la China como una puñalada, una traición imperdonable que terminó de sepultar cualquier posibilidad de amistad.
La sentencia final es demoledora: "Me dicen textual que Juanma Cativa le dijo a Eugenia que tenía una invitación para ir pero ella le rechazó la propuesta y se quedó en el hotel con Icardi y dudo que vuelvan a verse entre ellas porque está todo bastante mal. La relación ahora es nula", cerró diciendo Etchegoyen.
