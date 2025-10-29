La China Suárez próxima a quedarse sin amigas: Su rechazo total a Lali Espósito

"Eugenia no supera y es por aquella foto y reposteo de Lali con Wanda Nara después de lo que fue el blanqueo de Eugenia y Maurito", explicó el periodista. "Eugenia no supera y es por aquella foto y reposteo de Lali con Wanda Nara después de lo que fue el blanqueo de Eugenia y Maurito", explicó el periodista.

La sentencia final es demoledora: "Me dicen textual que Juanma Cativa le dijo a Eugenia que tenía una invitación para ir pero ella le rechazó la propuesta y se quedó en el hotel con Icardi y dudo que vuelvan a verse entre ellas porque está todo bastante mal. La relación ahora es nula", cerró diciendo Etchegoyen.

