Explosión total: Yanina Latorre bajo fuego de la China Suárez y Luciana Salazar

Yanina Latorre no se quedó callada y le respondió en X: "Esta caradura… Otra que expone toda su vida. Muestra, casas, autos, expone fotos, videos de sus casas. Que alguien le avise que el auto sale en todas sus notas y que la patente no sé! Ahhhh, pero la culpable soy yo. Me tienen podrida".

image

Recordemos que Suárez mantiene una causa por "daños y perjuicios" contra Latorre, Ángel de Brito y la productora Mandarina, buscando proteger la intimidad de sus hijos y evitar filtraciones futuras.

Luciana Salazar también se suma a la pelea

Pero el conflicto no termina con la China, porque más temprano Luciana Salazar apuntó contra Latorre por violar una cautelar que protegía la identidad de su hija Matilda. La modelo mostró documentos legales que confirman que hubo un pedido de disculpas formal, que según ella Latorre no cumplió: "Sí hubo denuncia por hostigamiento agravado y con pedido de disculpas".

Salazar presentó además una denuncia penal por desobediencia a la cautelar y difundió un dictamen de la defensoría de menores que advierte sobre la vulnerabilidad de la niña. "Ella dice que nunca se metió con menores, pero la Justicia dice otra cosa… Seguí hostigando y hablando mal de mí que no te tengo miedo. Al contrario, que alguien como vos hable mal de mí quiere decir que estoy haciendo todo bien".

image

image Luciana Salazar acusó a Latorre de violar una cautelar que protegía a su hija Matilda. Latorre negó la denuncia, mientras Salazar presentó documentos y denuncia penal por desobediencia.

Yanina Latorre respondió a estas acusaciones desde su programa y las redes, negando haber recibido notificación formal de la denuncia: "Distorsionan la realidad y hablan de causas que no existen. Está obsesionada conmigo y me quiere callar, usando de escudo a la hija, porque opino a favor de Martín Redrado y no a favor de ella. Jamás me metí con tu hija, anda a terapia. Además de amenazarme, inventar cosas ¿a qué se dedica? Mucho tiempo libre amora, andá a laburar".

Entre exposiciones en redes, posturas judiciales y reacciones públicas, Yanina Latorre mantiene su estilo confrontativo, mientras Suárez y Salazar buscan dejar claro los límites de la privacidad de sus familias. La tensión sigue creciendo, y cada publicación o historia parece destinada a sumar un nuevo capítulo en esta guerra mediática.

