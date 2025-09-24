Yanina Latorre volvió a quedar en el centro de la polémica tras compartir detalles de la vida de la China Suárez, que no tardó en responder con un descargo furioso. Al mismo tiempo, Luciana Salazar entró en escena mostrando documentos legales que complican todavía más a la panelista, dejando claro que en esta pelea mediática hay varios frentes abiertos.
Explosión total: Yanina Latorre bajo fuego de la China Suárez y Luciana Salazar
Yanina Latorre vuelve a estar en el centro de la polémica: la China Suárez y Luciana Salazar la cruzan por exposiciones, autos y denuncias judiciales.
La China Suárez contra Yanina Latorre: enojo en primera persona
Todo empezó con la mudanza de La China Suárez a un barrio privado de San Jorge. Yanina Latorre compartió en sus historias de Instagram fotos del auto de la actriz y de la fachada de su nueva casa, lo cual generó el enojo inmediato de Suárez. "A todo esto, arrancó la mudanza de la nipona a San Jorge. Se apersonó con su auto en la casa que había señado. Después llegó el camión de mudanzas", escribió Latorre en la red social.
Como respuesta, la actriz recordó un hecho de inseguridad vinculado a la filtración de su domicilio en 2023: "A la semana entró un grupo comando al barrio, a dos casas, los ataron y robaron preguntando ‘¿cuál era la casa de la China Suárez?’. Sigue sin aprender. Ahora también publica el auto para que quede bien clarito".
Y agregó con firmeza: "Te seguís cagando en tres menores de edad, después de haber llorado públicamente pidiendo respeto por tus hijos". Suárez dejó claro que se refería a sus hijos Magnolia y Amancio, fruto de su relación con Benjamín Vicuña, y Rufina, hija de Nicolás Cabré.
Yanina Latorre no se quedó callada y le respondió en X: "Esta caradura… Otra que expone toda su vida. Muestra, casas, autos, expone fotos, videos de sus casas. Que alguien le avise que el auto sale en todas sus notas y que la patente no sé! Ahhhh, pero la culpable soy yo. Me tienen podrida".
Recordemos que Suárez mantiene una causa por "daños y perjuicios" contra Latorre, Ángel de Brito y la productora Mandarina, buscando proteger la intimidad de sus hijos y evitar filtraciones futuras.
Luciana Salazar también se suma a la pelea
Pero el conflicto no termina con la China, porque más temprano Luciana Salazar apuntó contra Latorre por violar una cautelar que protegía la identidad de su hija Matilda. La modelo mostró documentos legales que confirman que hubo un pedido de disculpas formal, que según ella Latorre no cumplió: "Sí hubo denuncia por hostigamiento agravado y con pedido de disculpas".
Salazar presentó además una denuncia penal por desobediencia a la cautelar y difundió un dictamen de la defensoría de menores que advierte sobre la vulnerabilidad de la niña. "Ella dice que nunca se metió con menores, pero la Justicia dice otra cosa… Seguí hostigando y hablando mal de mí que no te tengo miedo. Al contrario, que alguien como vos hable mal de mí quiere decir que estoy haciendo todo bien".
Yanina Latorre respondió a estas acusaciones desde su programa y las redes, negando haber recibido notificación formal de la denuncia: "Distorsionan la realidad y hablan de causas que no existen. Está obsesionada conmigo y me quiere callar, usando de escudo a la hija, porque opino a favor de Martín Redrado y no a favor de ella. Jamás me metí con tu hija, anda a terapia. Además de amenazarme, inventar cosas ¿a qué se dedica? Mucho tiempo libre amora, andá a laburar".
Entre exposiciones en redes, posturas judiciales y reacciones públicas, Yanina Latorre mantiene su estilo confrontativo, mientras Suárez y Salazar buscan dejar claro los límites de la privacidad de sus familias. La tensión sigue creciendo, y cada publicación o historia parece destinada a sumar un nuevo capítulo en esta guerra mediática.
