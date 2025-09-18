La salida de Marixa Balli de LAM para continuar su carrera en Telefe parece que no cayó para nada bien en sus excompañeras y un ejemplo es el de Yanina Latorre quien se encargó de liquidarla mediante Sálvese quien pueda por una nota que le dio la bailarina a Ángel de Brito.
NO SUPERA QUE SE FUERA DE LAM
Yanina Latorre sangra por la herida: Por qué tildó de "desagradecida" a Marixa Balli
Luego de que la bailarina decidiera abandonar el programa que lidera Ángel de Brito, Yanina Latorre dejó en evidencia que le molestó su abrupta salida.
El martes (16/09) el conductor le hizo una entrevista a su excompañera y le consultó si en el caso de que le dijeran de ir a los Martín Fierro 2025 por su labor en el ciclo televisivo aceptaba la propuesta. A lo que su respuesta fue: "Así como tenía que pedir autorización en Mandarina, ahora tengo que hablar en Telefe".
Sus dichos no pasaron desapercibidos por la conductora quien durante su programa la destruyó: "Desagradecida". Asimismo, se encargó de aclarar que no debería pedir permiso para ir a lo que es "la fiesta de la tele" que se trata de una entrega de premios. "A la fiesta de la tele no se le pide permiso a nadie", señaló.
"Ángel la trajo de nuevo al ruedo. Ella es rendidora, es icónica, la gente la ama, lo que quieras. Pero estaba muy olvidadita vendiendo zapatos en la calle Avellaneda", agregó posteriormente a modo de chicana por el local de calzados que tiene en el barrio porteño de Flores.
Por qué Marixa Balli dejó LAM según Yanina Latorre
Es preciso recordar que Marixa Balli, de acuerdo a sus palabras, dejó LAM por el simple hecho de que Telefe la fue a buscar y lo sintió como un salto en su carrera.
Sin embargo, Yanina Latorre no le creyó y contó por qué decidió abandonar el reconocido ciclo televisivo de América TV.
La conductora reveló la charla que mantuvo con Ángel de Brito de forma privada en la que su colega le admitió que se iba en parte porque no la "aguantaba".
"Marixa dice que esto no es así, pero yo no le creo mucho", agregó posteriormente dejando en claro que la versión que más la convence es que optó por irse porque no tenía buena relación con su persona.
