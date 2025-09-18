Yanina Latorre sangra por la herida: Por qué tildó de "desagradecida" a Marixa Balli

Por qué Marixa Balli dejó LAM según Yanina Latorre

Es preciso recordar que Marixa Balli, de acuerdo a sus palabras, dejó LAM por el simple hecho de que Telefe la fue a buscar y lo sintió como un salto en su carrera.

Sin embargo, Yanina Latorre no le creyó y contó por qué decidió abandonar el reconocido ciclo televisivo de América TV.

La conductora reveló la charla que mantuvo con Ángel de Brito de forma privada en la que su colega le admitió que se iba en parte porque no la "aguantaba".

"Marixa dice que esto no es así, pero yo no le creo mucho", agregó posteriormente dejando en claro que la versión que más la convence es que optó por irse porque no tenía buena relación con su persona.

