Hace algunos días Yanina Latorre apuntó duramente contra Sofía Martínezquien será una de las participantes de la nueva temporada de MasterChef Celebrity. La conductora de Sálvese quien pueda señaló que está “sobrevalorada” como periodista deportiva, y que sólo se trataba de una “gran influencer”.
LAS NUEVAS GENERACIONES NO SE PRENDEN
Yanina Latorre crucificó a Sofía Martínez y se topó con una pared
La periodista deportiva fue consultada sobre las críticas de Yanina Latorre y dejó en claro que no quiere entrar en la discordia que propone el chusmerío.
Ante los dichos de la comunicadora, desde el programa de streaming Ya fue todo fueron a buscar su contestación pero dejó en claro que no tenía animosidad de responderle con dureza. "Está bien, la respeto. Puede opinar lo que quiere, imaginate", expresó con firmeza.
Asimismo, también le preguntaron al respecto de lo que había dicho sobre que en su trayectoria solo contaba con la "pregunta viral" que le hizo a Lionel Messi en el Mundial de Qatar en el que aprovechó para halagar al capitán de la Selección Argentina de cara a la final con Francia, respondió: "Qué se yo, son opiniones. Me parece que está perfecto. Si ella opina eso, cree eso, está en todo su derecho en hacerlo".
De esta manera hizo pública su postura y su intención de no fogonear un enfrentamiento con quien además se desempeña como panelista en LAM y no entrar en el juego de los programas de chimentos que instalan una polémica para retroalimentarse durante la semana con una discordia autogenerada.
Yanina Latorre ratificó sus dichos contra Sofía Martínez
En el programa Sálvese quien pueda levantaron la entrevista a Sofía Martínez y Yanina Latorre lejos de retractarse, ratificó su crítica.
“Tiene muy buena imagen, las marcas la aman, es simpática, hace muy bien el color pero siento que ella se agrandó”, expresó.
Además, recordó que durante la Champions League se la cruzó junto a su marido Diego Latorre y no se acercó a saludarlos: “A veces de tímida pasas a maleducada”.
“Siento que no te saluda, que te mira desde arriba. ¿Quién sos?”, agregó posteriormente y nuevamente recordó su intervención en la nota con Lionel Messi: “A Messi en ese momento hay que preguntarle de fútbol”, consideró.
