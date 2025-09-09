Yanina Latorre crucificó a Sofía Martínez y se topó con una pared

Yanina Latorre ratificó sus dichos contra Sofía Martínez

En el programa Sálvese quien pueda levantaron la entrevista a Sofía Martínez y Yanina Latorre lejos de retractarse, ratificó su crítica.

“Tiene muy buena imagen, las marcas la aman, es simpática, hace muy bien el color pero siento que ella se agrandó”, expresó.

Además, recordó que durante la Champions League se la cruzó junto a su marido Diego Latorre y no se acercó a saludarlos: “A veces de tímida pasas a maleducada”.

“Siento que no te saluda, que te mira desde arriba. ¿Quién sos?”, agregó posteriormente y nuevamente recordó su intervención en la nota con Lionel Messi: “A Messi en ese momento hay que preguntarle de fútbol”, consideró.

