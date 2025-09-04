El outlet que se volvió viral por sus increíbles gangas

La llegada de un nuevo outlet al corazón porteño no pasó desapercibida y, de hecho, generó un revuelo inmediato entre quienes buscan estirar el presupuesto sin sacrificar estilo ni funcionalidad. "Indian Market", la marca que ya había causado sensación con sus locales en Córdoba y en otras zonas del microcentro porteño, decidió ir un paso más allá, y este último fin de semana presentó el subsuelo de su gran tienda ubicada en Perón y Florida, consolidando su apuesta por el mercado argentino.
En un país donde el bolsillo aprieta y cada peso cuenta, este tipo de aperturas no solo es bienvenida, sino necesaria. Los argentinos sabemos muy bien que el ahorro no es un lujo, sino una necesidad, y cuando un outlet propone precios muy bajos en artículos cotidianos, el interés se dispara de inmediato. La propuesta de Indian Market, lejos de ser simplemente comercial, toca la vida diaria: desde toallones hasta acolchados de microfibra, pasando por almohadones y mantas, los productos buscan aliviar el gasto en cosas de la casa sin resignar calidad.
Por ejemplo, un toallón se ofrece a $26.900, mientras que una toalla de mano llega apenas a $9.900. Los almohadones, según el modelo, se mueven entre $9.900 y $24.900, y los velones tienen un precio de $29.900. Las mantas, por otro lado, oscilan entre $24.900 y $34.900, y los acolchados de microfibra washed no superan los $79.900 en tamaño queen. Incluso un acolchado dos plazas se puede conseguir por $69.900.
Sin embargo, Indian Market no se queda solo en productos para la casa. La indumentaria se convierte en otro de los grandes atractivos de la tienda, con mesas repletas de prendas que se consiguen desde $4.900. Aunque por ahora la sección "Home" se percibe más selecta, quienes buscan encuentran una oferta amplia y tentadora sin gastar de más.
Los consumidores y su entusiasmo por este nuevo outlet
La repercusión no tardó en llegar a las redes sociales. Los usuarios se volcaron a X para compartir su entusiasmo y sorpresa con la apertura porteña. Entre los comentarios más repetidos se leían mensajes como: "Indian te amo gracias por venir, gracias por estar", "amo esa tienda" y "Doy fe que la marca es genialísima. La conocí hace unos meses cuando fui y me traje un montón de cositas re lindas".
Claramente, el público no solo valoró los precios y la variedad, sino también la experiencia de descubrir una tienda que, para muchos, se convirtió en un nuevo lugar favorito para comprar.
