El outlet de Buenos Aires que remata todo y está causando furor

Esta marca es bastante sencilla y cuenta con prendas básicas para el día a día. La define el estilo casual, relajado y deportivo pero sin grandes estampados o colores llamativos. Resulta ideal para renovar el placard sin tener que gastar de más. Encontrá indumentaria y también calzado desde $29.000 en sus tiendas físicas y online.

