urgente24
ZONA $ outlet > Buenos Aires > descuentos

TODOS LO VISITAN

El outlet de Buenos Aires que remata todo y está causando furor

Buenos Aires tiene un outlet con descuentos especiales y únicos que no te vas a querer perder. Muchas ofertas para aprovechar.

02 de septiembre de 2025 - 08:55
Un outlet de Buenos Aires con grandes promociones.

Un outlet de Buenos Aires con grandes promociones.

Este outlet ubicado en Buenos Aires está causando furor por su liquidación de final de temporada. Vas a encontrar prendas a unos precios únicos y con descuentos que no vas a poder creer. Podés acceder a ellos desde su página web o en tiendas físicas.

El invierno está por terminar y las nuevas colecciones empiezan a aflorar. Por esa razón hay descuentos de final de temporada que se pueden aprovechar para el próximo año o bien que sirven muchísimo en el entretiempo donde todavía no está tan caluroso.

image

Seguir leyendo

El outlet de Buenos Aires con descuentos imperdibles

Si querés aprovechar los grandes descuentos en ropa y calzado entonces tenés que dar una vuelta por Topper. Esta marca deportiva ya de por sí es económica y ahora se encuentra liquidando todas sus prendas de la temporada de otoño/invierno.

Tanto en tiendas físicas como en su página web vas a encontrar prendas seleccionadas con promociones únicas. Hay camperas de abrigo desde $29.000, buzos y también joggings con precios increíbles. Lo mejor es que también cuentan con cuotas sin interés.

Esta marca es bastante sencilla y cuenta con prendas básicas para el día a día. La define el estilo casual, relajado y deportivo pero sin grandes estampados o colores llamativos. Resulta ideal para renovar el placard sin tener que gastar de más. Encontrá indumentaria y también calzado desde $29.000 en sus tiendas físicas y online.

————————————-

Otras lecturas de Urgente24:

Cuáles son las billeteras virtuales que pagan más por tener dinero en cuenta

Cambia todo en los cajeros automáticos: qué cantidad de dinero se podrá extraer

Se confirmó la noticia sobre Shein en Argentina que paralizó a todos

Mercado Pago confirma el cambio que causa furor entre los usuarios

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES