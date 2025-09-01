Mercado Pago sorprende: La billetera virtual ahora deja pagar sin saldo

En el caso de Mercado Crédito, los usuarios reciben financiamiento directo de la billetera virtual con tasas y plazos definidos por la empresa. En cambio, el saldo negativo solo aplica la comisión inicial del 6,99%. Eso sí, si el usuario no paga el total de su tarjeta en el vencimiento, el banco aplicará los intereses tradicionales de financiamiento.

¿Qué ventajas ofrece esta función de la billetera virtual Mercado Pago?

La implementación del saldo negativo apunta a resolver situaciones cotidianas en las que una transacción puede frustrarse por falta de saldo inmediato. Entre sus beneficios se destacan:

Permite realizar pagos urgentes aun sin fondos;

Facilita aprovechar promociones exclusivas que requieren transferencias desde la billetera virtual;

Evita bloqueos en operaciones críticas, como abonar un servicio o transferir dinero a terceros;

Resulta más accesible que financiar el consumo directo con el banco.

De esta forma, la billetera virtual Mercado Pago suma una herramienta que refuerza su rol central en la vida financiera de millones de argentinos.

¿Quiénes pueden usar el saldo negativo de Mercado Pago?

La función está disponible únicamente para quienes tengan asociada y habilitada una tarjeta de crédito en su cuenta de Mercado Pago. Esto la hace accesible para gran parte de los usuarios de la billetera virtual, aunque la empresa recomienda revisar previamente los límites de la tarjeta para evitar inconvenientes.

El mecanismo es totalmente automático. Si un usuario intenta pagar sin saldo, la app le ofrece cubrir el monto con la tarjeta vinculada. No requiere habilitación manual ni carga de datos adicionales, ya que la validación se integra al sistema existente de la billetera.

Mercado Pago hace temblar a los bancos con el lanzamiento de su tarjeta de crédito

Mercado Pago y su apuesta por ampliar el acceso al crédito

Con este movimiento, Mercado Pago se posiciona un paso más adelante en la inclusión financiera. En Argentina, gran parte de la población tiene dificultades para acceder a créditos tradicionales, y la billetera virtual busca cubrir esa brecha con soluciones digitales.

El saldo negativo es una alternativa intermedia entre el financiamiento bancario y los préstamos propios de Mercado Crédito, ofreciendo flexibilidad y costos más bajos.

Más noticias en Urgente24

La miniserie de 6 capítulos que todos terminan en una noche

Mercado Pago hace temblar a los bancos con el lanzamiento de su tarjeta de crédito

La adictiva miniserie de 10 episodios que deberías ver al menos una vez

Que se agarre fuerte El Trece: Viviana Canosa estrena programa

PAMI paga hasta 5 y 6 veces más caros lentes intraoculares para jubilados