Mercado Pago habilitó una nueva función que permite realizar pagos y transferencias incluso sin saldo en la cuenta. La billetera virtual más usada de Argentina integró el “saldo negativo”, una herramienta que se respalda en la tarjeta de crédito vinculada y promete ser más económica que financiarse a través del banco.
¿CÓMO FUNCIONA?
Mercado Pago sorprende: La billetera virtual ahora deja pagar sin saldo
Hasta ahora, los usuarios de Mercado Pago solo podían operar si tenían fondos disponibles en la aplicación o si usaban directamente sus tarjetas.
¿Cómo funciona el saldo negativo de Mercado Pago en la billetera virtual?
Con la nueva herramienta, llamada "saldo negativo", la billetera virtual detecta cuando no hay dinero en la cuenta y cubre la operación automáticamente con la tarjeta de crédito asociada.
El costo es una comisión fija del 6,99%, que se suma al próximo resumen de la tarjeta. El límite del saldo negativo depende exclusivamente del cupo disponible en la tarjeta del usuario, lo que significa que Mercado Pago no fija un tope propio, sino que se ajusta a la capacidad de cada cliente.
¿Qué diferencia hay entre el saldo negativo y un préstamo de Mercado Crédito?
Uno de los puntos más importantes a destacar es que el saldo negativo no es un préstamo personal otorgado por Mercado Pago, sino un respaldo automático vinculado a la tarjeta.
En el caso de Mercado Crédito, los usuarios reciben financiamiento directo de la billetera virtual con tasas y plazos definidos por la empresa. En cambio, el saldo negativo solo aplica la comisión inicial del 6,99%. Eso sí, si el usuario no paga el total de su tarjeta en el vencimiento, el banco aplicará los intereses tradicionales de financiamiento.
¿Qué ventajas ofrece esta función de la billetera virtual Mercado Pago?
La implementación del saldo negativo apunta a resolver situaciones cotidianas en las que una transacción puede frustrarse por falta de saldo inmediato. Entre sus beneficios se destacan:
- Permite realizar pagos urgentes aun sin fondos;
- Facilita aprovechar promociones exclusivas que requieren transferencias desde la billetera virtual;
- Evita bloqueos en operaciones críticas, como abonar un servicio o transferir dinero a terceros;
- Resulta más accesible que financiar el consumo directo con el banco.
De esta forma, la billetera virtual Mercado Pago suma una herramienta que refuerza su rol central en la vida financiera de millones de argentinos.
¿Quiénes pueden usar el saldo negativo de Mercado Pago?
La función está disponible únicamente para quienes tengan asociada y habilitada una tarjeta de crédito en su cuenta de Mercado Pago. Esto la hace accesible para gran parte de los usuarios de la billetera virtual, aunque la empresa recomienda revisar previamente los límites de la tarjeta para evitar inconvenientes.
El mecanismo es totalmente automático. Si un usuario intenta pagar sin saldo, la app le ofrece cubrir el monto con la tarjeta vinculada. No requiere habilitación manual ni carga de datos adicionales, ya que la validación se integra al sistema existente de la billetera.
Mercado Pago y su apuesta por ampliar el acceso al crédito
Con este movimiento, Mercado Pago se posiciona un paso más adelante en la inclusión financiera. En Argentina, gran parte de la población tiene dificultades para acceder a créditos tradicionales, y la billetera virtual busca cubrir esa brecha con soluciones digitales.
El saldo negativo es una alternativa intermedia entre el financiamiento bancario y los préstamos propios de Mercado Crédito, ofreciendo flexibilidad y costos más bajos.
