Atención con esto: La UE prohíbe ciertos esmaltes semipermanentes por ser riesgosos para la salud

image Este lunes 1 de septiembre entró en vigor la prohibición de la Comisión Europea para dos sustancias consideradas tóxicas.

Investigaciones recientes revelaron que la exposición es baja durante la aplicación de estos componentes en un trabajo de manicura, pero existe un riesgo potencial para la salud asociado a la acumulación de estas sustancias a largo plazo. Esto significa que el peligro es mayor para los profesionales que realizan el trabajo de manera frecuente (y por ende están en contacto directo con estos productos de forma cotidiana) que para los clientes.

Tanto el TPO como el DMPT se utilizan para endurecer resinas y esmaltes con luz ultravioleta. Profesionales recomiendan cambiar por esmaltes convencionales o al agua, y acudir a salones de manicura donde haya buena higiene y ventilación.

Para saber si un producto contiene esta sustancia es importante revisar en su etiquetado si entre sus ingredientes figura Triphenyl Phosphine Oxide (nombre químico oficial) o simplemente TPO. Por su parte, los expertos advierten que los problemas no aparecen con una sola aplicación, pero sí con la exposición repetida.

Esmaltes semipermanentes en la mira

El uso de esmaltes semipermanentes ha crecido mucho en los últimos años y esta medida de las autoridades europeas –que entró en vigor ayer– busca garantizar una mayor seguridad para los consumidores.

En concreto, queda prohibida la fabricación, importación y venta de cualquier producto cosmético que contenga TPO tanto en tiendas físicas como en plataformas digitales dentro de la Unión Europea. Los esmaltes comprados antes de esa fecha podrán seguir utilizándose, pero ya no estarán disponibles en el mercado, y la recomendación es que quien disponga de esmaltes con estos ingredientes deje de utilizarlos.

Alternativas

Aunque muchas firmas que cuentan con estos ingredientes terminarán eliminándolos de sus formulaciones, existen alternativas ya seguras que son libres de TPO y DMPT y de otros químicos considerados agresivos. Estas fórmulas recurren a fotoiniciadores alternativos que permiten la misma fijación con lámpara sin comprometer la seguridad.

Además, se espera que la prohibición acelere la innovación en este segmento, dando lugar a esmaltes semipermanentes más respetuosos tanto con la salud de las uñas como con el medio ambiente.

En el caso de que quieras volver a pintarte las uñas con esmaltes semipermanentes en casa o en un salón especializado, debes siempre revisar la etiqueta INCI de tus esmaltes. Si aparece alguno de estos componentes, lo mejor es no usarlos más.

image Esta medida busca garantizar una mayor seguridad para los consumidores y marcar un antes y un después en la regulación de productos de belleza.

