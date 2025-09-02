Ver para creer: La crisis económica y una postal que se repite

No obstante, la crisis actual conllevó a que los costos laborales y de servicios públicos se hayan disparado. Por lo cual, el modelo comenzó a perder sustentabilidad.

Pero no sólo estos locales que comenzaron a resurgir ahora padecen el flojo poderío económico, sino también aquellos bares tradicionales que están hace años luz.

Números en rojo

El retroceso en el consumo no sólo se limita a bares y cafés. Los restaurantes registran bajas de alrededor del 30%, con familias que optan por opciones más económicas como bodegones y quizá alguna que otra pizzería.

El oscuro panorama también golpea de lleno a otros rubros alimenticios: en los últimos 18 meses cerraron panaderías 14.000 en todo el país, mientras que más de 16.000 kioscos bajaron sus persianas en 2024.

Según la CAME, las ventas minoristas pymes cayeron un 2% interanual en julio, y la Cámara Argentina de Comercio (CAC) advirtió que la incertidumbre cambiaria y financiera lleva a los hogares a posponer consumos y priorizar el ahorro precautorio.

Con enfoque en Rosario, la venta en panaderías registró un desplome internual de entre el 10% y el 15%. El descenso comenzó a notarse desde abril y mayo, meses donde tradicionalmente se fortalece el consumo por la llegada del invierno. El motivo principal es la pérdida de poder adquisitivo de los compradores. Desde el sector alertan por la competencia clandestina y por el alto costo de las tarifas.

image La postal que se repite en la ciudad.

Hasta el momento no hay ningún margen que muestre signos de alivio. En Rosario la postal se repite: persianas bajas en bares icónicos y locales de café que se reinventan para resistir.

Más contenidos en Urgente24

La miniserie de 6 capítulos que todos terminan en una noche

Mercado Pago hace temblar a los bancos con el lanzamiento de su tarjeta de crédito

La adictiva miniserie de 10 episodios que deberías ver al menos una vez

Que se agarre fuerte El Trece: Viviana Canosa estrena programa

PAMI paga hasta 5 y 6 veces más caros lentes intraoculares para jubilados