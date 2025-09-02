La Anmat aprobó las gotas que corrigen la presbicia por 8 horas

gotas.jpg

Sobre el remedio, el directivo explicó que ofrece una opción más práctica, reversible y no invasiva, ideal para personas que están en etapas iniciales de la presbicia, que aún no quieren depender de anteojos para leer o usar el celular.

"En la vida real, muchos pacientes alternan entre lentes y gotas según el momento del día. Es una herramienta más para mejorar la calidad de vida visual, sin reemplazar necesariamente los métodos tradicionales", agregó.

Consultado sobre la disponibilidad y el costo del medicamento en el país, Deprati afirmó: "Las innovaciones sólo tienen sentido cuando llegan a las personas que las necesitan".

Este medicamento es de venta bajo receta, por lo cual sólo se debería dispensar en las farmacias con la prescripción del médico tratante. Y el precio es de $29.000

Un desarrollo con respaldo internacional

En Argentina, el nuevo colirio fue desarrollado por el Laboratorio Elea y ya contaba con la aprobación de la FDA, la agencia regulatoria de medicamentos de Estados Unidos, uno de los organismos más estrictos del mundo.

Ahora lo aprobó la Anmat, la entidad argentina que depende del Ministerio de Salud de la Nación encargada de garantizar que todo medicamento disponible en el país sea seguro, eficaz y fabricado bajo estrictos estándares de calidad, y su aval significa que el producto fue evaluado clínicamente y aprobado tras un proceso riguroso.

Cómo funcionan las nuevas gotas que mejoran la visión de cerca

Con una sola gota por día, que comienza a actuar a los 30 minutos de colocada, este medicamento mejora de forma temporal la capacidad de enfoque del ojo, sin necesidad de anteojos, lentes de contacto ni cirugía. Y su efecto dura entre 6 y 8 horas.

Esta acción combinada mejora significativamente la agudeza visual cercana sin afectar la visión lejana. Además tiene una formulación optimizada que ajusta rápidamente su pH al de la película lagrimal, mejorando la tolerancia, reduciendo molestias y aumentando la biodisponibilidad ocular.

Los "efectos adversos" de las gotas para la presbicia

Los estudios clínicos Gemini 1, Gemini 2 y Virgo demostraron que:

Si bien hasta ahora un 64% de los pacientes con presbicia alcanzaron mejoría de la visión cercana con una sola administración diaria, desde la compañía farmacéutica advirtieron de efectos adversos frecuentes.

Entre los más comunes se encuentran cefalea, enrojecimiento ocular y visión borrosa. La mayoría de estas reacciones fueron leves, transitorias y se resolvieron por sí solas.

Las gotas están indicadas para adultos con presbicia, especialmente entre 40 y 55 años, sin enfermedades oculares graves.

Pero no reemplaza en todos los casos a los anteojos. Sí puede reducir significativamente su uso y mejorar la calidad de vida visual.

