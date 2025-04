Deterioro cognitivo: Si tu menopausia inicia a esta edad, podría haber mayor riesgo

Los investigadores analizaron la asociación entre el sexo y la edad en la menopausia y el funcionamiento cognitivo dos años después de ajustar los factores de riesgo modificables iniciales para la demencia.

“Al buscar asociaciones, queremos descartar tantos otros factores de riesgo modificables para la demencia como sea posible”, explica el autor principal Miharu Nakanishi (Facultad de Medicina de la Universidad de Tohoku).

“Dado que la menopausia precoz aumenta el riesgo de depresión, que a su vez aumenta el riesgo de demencia, tuvimos que controlar este factor para determinar si la menopausia precoz en sí misma era un factor de riesgo directo”, agregó.

¿La menopausia precoz aumenta el riesgo de deterioro cognitivo?

Los investigadores descubrieron que, la menopausia a una edad temprana se asoció con peores resultados cognitivos, y en consecuencia, con mayor probabilidad de deterioro cognitivo.

Específicamente, "la menopausia a los <40 años, en comparación con ≥50 años, se asoció significativamente con una peor orientación en el seguimiento a los 2 años, así como con el recuerdo inmediato y diferido".

Incluso, en los resultados les fue mejor a las mujeres que experimentaron la menopausia a los 50 años.

"La función cognitiva en mujeres que entraron en la menopausia a los 50 años o más fue, de hecho, mejor que en el grupo de comparación de hombres".

Los resultados sugieren que las mujeres que experimentan una menopausia precoz podrían constituir un grupo de alto riesgo, según el sexo, de deterioro cognitivo, destaca la Universidad de Tohoku.

“Comprender esta relación en profundidad podría ayudarnos a diseñar tratamientos que retrasen la aparición de la demencia en pacientes en riesgo”, afirma Nakanishi.

Los investigadores creen que este hallazgo puede ser útil para que los médicos evalúen el riesgo de sus pacientes de desarrollar demencia más adelante.

Los resultados del estudio fueron publicados en Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association.

