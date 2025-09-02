Marcela Pagano desatada: los Menem en la pollera de Karina Milei y el trastorno psiquiátrico de Lemoine

“Es tal la guerra que hay en el Gobierno que hay ministerios paralelos. Los Menem usaron los cargos públicos para hacer política”, prosiguió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/somosgelatina/status/1962571960971411946?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1962571960971411946%7Ctwgr%5E9c5b7598cd05a7cfffd81bbedbb82d06da8b7531%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Felintransigente.com%2F2025%2F09%2Fmarcela-pagano-disparo-contra-martin-menem-nos-pedia-que-fueramos-noquis%2F&partner=&hide_thread=false "Martín Menem nos pedía que fuéramos ñoquis", dice @Marcelampagano en Gelatina. pic.twitter.com/cIjn6nHyRB — Gelatina (@somosgelatina) September 1, 2025

Y también arremetió contra Karina Milei: “Este modelo de gobierno está acabado porque está acabado este modelo de gobernanza. Karina Milei, que nunca se sometió a votación, tomó el poder aconsejada por los Menem. Yo no me resigno a que el presidente no vea que lo están arrastrando”.

“Es un secreto a voces, se hablaba de la corrupción de los Menem. Sacaron la empresa de limpieza del Congreso y pusieron otra, lo del Banco Nación también ”, contó y agregó que “los Menem se escondieron debajo de la pollera de Karina”.

Los diputados ‘ñoquis’

Sobre sus excompañeros de bancada, Pagano también fue muy dura: “Yo soy una persona que no me considero que nací para ser cordero y tampoco me parecía que yo aportara algo si no hacía. Yo venía a hacer. Entonces, empezamos con una diferencia con la conducción de la Cámara de Diputados, a cargo de Martín Menem. Básicamente, nos pedía que fuéramos ñoquis ”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/somosgelatina/status/1962577574036390328?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1962577574036390328%7Ctwgr%5E9c5b7598cd05a7cfffd81bbedbb82d06da8b7531%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Felintransigente.com%2F2025%2F09%2Fmarcela-pagano-disparo-contra-martin-menem-nos-pedia-que-fueramos-noquis%2F&partner=&hide_thread=false "Hago responsables a los Menem de lo que le pase a mí familia y a mí hija", dice @Marcelampagano en Gelatina. pic.twitter.com/grjTMxlCEO — Gelatina (@somosgelatina) September 1, 2025

En esa línea, contó que a diferencia de sus colegas presentó 50 proyectos de ley.

“Creo que eso tampoco les gustó. El resto de los diputados de LLA no presentaron propuestas. Yo me metí en esto para ser seria. Si no tengo ideas o propuestas, no tengo nada que hacer sentada en una banca”, completó.

La enfermedad de Lemoine

Consultada sobre su enfrentamiento con la diputada Lilia Lemoine, Pagano reveló: “Es una persona con una enfermedad grave si no está medicada, que la usan y abusan de ella porque evidentemente no está medicada”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/1962717059114004799&partner=&hide_thread=false "Marcela Pagano":

Por sus declaraciones contra el Gobierno en #DuroDeDomar pic.twitter.com/1BL0Dy9vhV — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 2, 2025

Consultada sobre el padecimiento de Lemoine, la periodista especificó: “Es una enfermedad psiquiátrica, tiene un trastorno”.

“Me lo dijo una persona que ella admira mucho, así que yo le creo”, añadió y cuando le consultaron si se trataba de Milei no quiso responder, pero afirmó que “es un títere de Martín Menem ”.

