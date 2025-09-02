Marcela Paganoestá enfrentada con el titular de la Cámara baja, Martín Menem, hace rato. El pleito principal fue la presidencia de la comisión de Juicio Político que Menem obstaculizó. Luego, Pagano quedó sospechada de filtrar los audios de Spagnuolo. Ahora redobla las acusaciones contra los Menem y Karina Milei.
ANDISGATE
Marcela Pagano desatada: los Menem en la pollera de Karina Milei y el trastorno psiquiátrico de Lemoine
La diputada Marcela Pagano ya no forma parte del bloque libertario y el Andisgate impulsó sus denuncias contra los Menem pero también hace otras revelaciones.
Marcela Pagano: “Hago a los Menem responsables”
La diputada del flamante bloque “Coherencia”, Marcela Pagano, quedó en la mira del mundo libertario porque dejó el bloque de La Libertad Avanza (LLA) cuando se filtraron los audios de Diego Spagnuolo. La sospecha apunta a que el abogado y marido de Pagano habría grabado a Spagnuolo cuando le fue a pedir consejo sobre las presuntas coimas en la Andis. Pero la legisladora y periodista aprovechó el escándalo que salpica a los Menem para redoblar su embestida contra el titular de la Cámara baja con quien tiene un viejo enfrentamiento por su frustrado arribo a la comisión de Juicio Político.
“Les digo a los Menem: los hago responsables de lo que les pase a mi hija y a mi familia”, advirtió ayer (1/9) Pagano en su paso por los programas Gelatina y Duro de Domar al revelar que recibió “amenazas que denuncié en Comodoro Py. El Gobierno llamó a los pesos pesados de inteligencia, a Stiuso y a José Luis Vila. Están usando el poder para hacer negocios”.
“No sé qué mérito tienen los Menem para tener semejante lugar, enquistados en el poder hoy. No entiendo por qué el PAMI y la ANSES están bajo la órbita de Lule Menem, ni por qué la SIDE pasa de Jefatura de Gabinete a la órbita de un asesor”, completó Pagano.
“Es tal la guerra que hay en el Gobierno que hay ministerios paralelos. Los Menem usaron los cargos públicos para hacer política”, prosiguió.
Y también arremetió contra Karina Milei: “Este modelo de gobierno está acabado porque está acabado este modelo de gobernanza. Karina Milei, que nunca se sometió a votación, tomó el poder aconsejada por los Menem. Yo no me resigno a que el presidente no vea que lo están arrastrando”.
“Es un secreto a voces, se hablaba de la corrupción de los Menem. Sacaron la empresa de limpieza del Congreso y pusieron otra, lo del Banco Nación también ”, contó y agregó que “los Menem se escondieron debajo de la pollera de Karina”.
Los diputados ‘ñoquis’
Sobre sus excompañeros de bancada, Pagano también fue muy dura: “Yo soy una persona que no me considero que nací para ser cordero y tampoco me parecía que yo aportara algo si no hacía. Yo venía a hacer. Entonces, empezamos con una diferencia con la conducción de la Cámara de Diputados, a cargo de Martín Menem. Básicamente, nos pedía que fuéramos ñoquis ”.
En esa línea, contó que a diferencia de sus colegas presentó 50 proyectos de ley.
“Creo que eso tampoco les gustó. El resto de los diputados de LLA no presentaron propuestas. Yo me metí en esto para ser seria. Si no tengo ideas o propuestas, no tengo nada que hacer sentada en una banca”, completó.
La enfermedad de Lemoine
Consultada sobre su enfrentamiento con la diputada Lilia Lemoine, Pagano reveló: “Es una persona con una enfermedad grave si no está medicada, que la usan y abusan de ella porque evidentemente no está medicada”.
Consultada sobre el padecimiento de Lemoine, la periodista especificó: “Es una enfermedad psiquiátrica, tiene un trastorno”.
“Me lo dijo una persona que ella admira mucho, así que yo le creo”, añadió y cuando le consultaron si se trataba de Milei no quiso responder, pero afirmó que “es un títere de Martín Menem ”.
