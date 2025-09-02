Patricia Bullrich fue denunciada penalmente por pedir allanar a periodistas

Ello, sostuvo Dalbón, “constituye de manera palmaria un intento de censura previa, prohibida por la Constitución Nacional”. El abogado pidió que la ministra de Seguridad sea citada a prestar declaración indagatoria.

“La denuncia efectuada por Bullrich no solo se dirige contra periodistas concretos, sino que pretende restringir a la totalidad de los medios de comunicación y plataformas digitales, lo cual es una forma de censura indirecta y masiva”, dice la presentación.

“El Gobierno Nacional, a través de su Ministerio de Seguridad, ha instrumentalizado la denuncia penal como herramienta de intimidación, con el objeto de amedrentar a periodistas y condicionar la libertad de prensa”, advierte el denunciante.

El letrado encuadró el delito que habría cometido Bullrich en “abuso de autoridad”. Se trata de “un ejemplo paradigmático de esa extralimitación funcional. El pedido de allanamiento de medios de comunicación, el secuestro de equipos de trabajo y particularmente, la pretensión de prohibir la difusión de información periodística configuran órdenes manifiestamente contrarias a la Constitución Nacional”.

Cabe recordar que anoche, la ministra de Seguridad estuvo en A24 y negó haber pedido allanar a periodistas, pese a que la denuncia pide explícitamente eso. Al menos Patricia Bullrich podría haber leído su propia demanda antes de presentarse en un programa de TV...

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/U24noticias/status/1962692804645093409&partner=&hide_thread=false BULLRICH NEGÓ QUE HAYA PEDIDO ALLANAR A PERIODISTAS... Y LA DESMINTIERON EN VIVO



La ministra de Seguridad y candidata a senadora afirmó que no había un pedido de allanamiento a periodistas y otras personas en la denuncia penal por la difusión de una grabación a Karina Milei.… pic.twitter.com/YxrrJ3aCp9 — Urgente24.com (@U24noticias) September 2, 2025

