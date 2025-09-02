urgente24
ACTUALIDAD Patricia Bullrich > periodistas > Gregorio Dalbón

CONTRADENUNCIA

Patricia Bullrich fue denunciada penalmente por pedir allanar a periodistas

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich fue denunciada penalmente por el delito de "abuso de autoridad", por haber solicitado allanar a periodistas.

02 de septiembre de 2025 - 12:55
Contradenuncia contra Patricia Bullrich.

Contradenuncia contra Patricia Bullrich.

Foto: NA.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, fue denunciada penalmente por el delito de " abuso de autoridad", por haber solicitado allanar a periodistas y medios de comunicación “con el único fin de amedrentarlos, censurarlos y restringir la libertad de prensa”.

En esa denuncia por violación a la ley de inteligencia nacional, el Ministerio de Seguridad solicitó “medidas manifiestamente contrarias a la Constitución y a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión”, según advirtió Dalbón.

Seguir leyendo

Patricia Bullrich solicitó ayer el allanamiento de los estudios de Carnaval Stream y de los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, entre otros.

Adicionalmente, Bullrich solicitó una medida cautelar inédita: “prohibición de difusión, reproducción y/o circulación por cualquier medio de los audios y/o cualquier otro elemento escrito o audiovisual obtenidos en el marco de la operación ilícita denunciada, bajo apercibimiento legal”.

Ello, sostuvo Dalbón, “constituye de manera palmaria un intento de censura previa, prohibida por la Constitución Nacional”. El abogado pidió que la ministra de Seguridad sea citada a prestar declaración indagatoria.

“La denuncia efectuada por Bullrich no solo se dirige contra periodistas concretos, sino que pretende restringir a la totalidad de los medios de comunicación y plataformas digitales, lo cual es una forma de censura indirecta y masiva”, dice la presentación.

“El Gobierno Nacional, a través de su Ministerio de Seguridad, ha instrumentalizado la denuncia penal como herramienta de intimidación, con el objeto de amedrentar a periodistas y condicionar la libertad de prensa”, advierte el denunciante.

El letrado encuadró el delito que habría cometido Bullrich en “abuso de autoridad”. Se trata de “un ejemplo paradigmático de esa extralimitación funcional. El pedido de allanamiento de medios de comunicación, el secuestro de equipos de trabajo y particularmente, la pretensión de prohibir la difusión de información periodística configuran órdenes manifiestamente contrarias a la Constitución Nacional”.

Cabe recordar que anoche, la ministra de Seguridad estuvo en A24 y negó haber pedido allanar a periodistas, pese a que la denuncia pide explícitamente eso. Al menos Patricia Bullrich podría haber leído su propia demanda antes de presentarse en un programa de TV...

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/U24noticias/status/1962692804645093409&partner=&hide_thread=false

----------

Otras noticias en Urgente24:

La miniserie de 6 capítulos que todos terminan en una noche

Mercado Pago hace temblar a los bancos con el lanzamiento de su tarjeta de crédito

Cuenta regresiva al 07/09 y Javier Milei no encuentra al topo

Cambia todo en los cajeros automáticos: Qué cantidad de dinero se podrá extraer

La adictiva miniserie de 10 episodios que deberías ver al menos una vez

FUENTE: Urgente24

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES