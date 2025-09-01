Cambia todo en los cajeros automáticos: qué cantidad de dinero se podrá extraer

Uno de los bancos que están más desactualizados es Banco Nación, que tiene un tope de $150.000 por día en el cajero pero se puede ampliar a $500.000 vía home banking. Banco Provincia, por su parte, tiene un tope de $400.000 que también se puede extender por la app.

Sin embargo, hay perfiles que tienen otro tipo de topes y eso deberán informarlo cada uno de los bancos a los usuarios en el home banking. Además, cabe destacar que si retirás efectivo en un banco que no es el tuyo la comisión es de hasta $5000. Así lo autorizó el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

