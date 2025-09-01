Los cajeros automáticos de los bancos tienen varias modificaciones y maneras de operar según el monto que se quiere extraer. Ahora desde septiembre habrá más cambios y se confirmó cuánto dinero se podrá sacar a diario. Tomá nota sobre estas disposiciones.
DESDE SEPTIEMBRE
Cambia todo en los cajeros automáticos: qué cantidad de dinero se podrá extraer
Septiembre llegó con cambios para los cajeros automáticos y ahora hay una modificación acerca de la cantidad de dinero que se puede extraer.
Hay nuevos montos máximos que se podrán retirar en las terminales automáticas de los bancos a partir de septiembre. Hay quienes necesitan el efectivo y sin duda requieren dirigirse a estos cajeros. Por ende, toda novedad es motivo de alerta.
Cajeros automáticos: los cambios a la hora de extraer dinero
Los diferentes bancos que operan en Argentina modificaron el límite de extracción diaria. Algunos siguen siendo bajos, pero en casos específicos se puede realizar un retiro bastante grande de efectivo que sin duda es mucho más cómodo que ir a la línea de cajas.
Banco Galicia es uno de los que permite una extracción bastante grande: hasta $2.400.000 en cajeros propios de autoservicio. BBVA, por su parte, deja sacar un monto de $2.100.000 en sus terminales. Más abajo se ubica Banco Ciudad con un rango entre $800.000 y $1.200.000.
Uno de los bancos que están más desactualizados es Banco Nación, que tiene un tope de $150.000 por día en el cajero pero se puede ampliar a $500.000 vía home banking. Banco Provincia, por su parte, tiene un tope de $400.000 que también se puede extender por la app.
Sin embargo, hay perfiles que tienen otro tipo de topes y eso deberán informarlo cada uno de los bancos a los usuarios en el home banking. Además, cabe destacar que si retirás efectivo en un banco que no es el tuyo la comisión es de hasta $5000. Así lo autorizó el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
