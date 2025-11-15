Donald Trump considera ataque a Venezuela, según The Washington Post

Venezuela forma parte de la "Operación Lanza del Sur"

La administración ha intentado justificar las acciones militares en el marco de una campaña antinarcóticos denominada "Operación Lanza del Sur", buscando fusionar las leyes que rigen el narcotráfico con las leyes de conflictos armados, y llegando a comparar los narcóticos con "armas químicas". Esta postura legal ha sido cuestionada por expertos y legisladores, quienes argumentan que el narcotráfico es un delito civil, no un acto de guerra que justifique un ataque militar de autodefensa.

A pesar de las señales contradictorias de la administración, que por un lado ha intensificado las operaciones letales contra embarcaciones sospechosas de contrabando de drogas y, por otro, ha asegurado al Congreso que no planea una guerra, la tensión en el hemisferio se mantiene al alza.

El objetivo final de la Casa Blanca, la destitución forzosa del líder autoritario Nicolás Maduro, a quien Trump acusa de ser un narcotraficante, parece estar cada vez más cerca.

