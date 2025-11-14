Tener un sueño sexual es más común de lo que se cree, aunque la gente no lo confiese. Es más probable que las personas hablen de que soñaron con animales, embarazos y demás, a que digan que soñaron que tenían relaciones sexuales con su vecino, por ejemplo.
¿Has tenido un sueño sexual? Esto es lo que significa, según expertos
Si tuviste un sueño sexual, no estás solo. Es algo muy común. Conoce lo que posiblemente significa soñar con sexo, según expertos.
Sueños sexuales
Sonar con sexo puede provocar intriga en las personas, llegarles a preocupar o incluso hacer que se despierten con una sensación de placer o excitación.
Pero, ¿Qué significa tener relaciones sexuales en el sueño? ¿Por qué tengo tantos sueños sexuales? ¿Por qué sueño con sexo? ¿Qué revelan los sueños eróticos?
Lo primero que hay que saber es que, según expertos, los sueños sexuales son totalmente normales y forman parte habitual de la vida.
En un estudio publicado en 2019, los investigadores encontraron que, en promedio, los participantes estimaron que el 18 % de sus sueños eran de índole erótica.
También encontraron que los sueños eróticos eran más frecuentes en los hombres, que en las mujeres, y en personas más jóvenes, y que el nivel educativo no influyó en el porcentaje de sueños eróticos de los participantes.
Los sueños sexuales pueden incluir caricias, besos intensos, propuestas sexuales, masturbación, relaciones sexuales y otras actividades sexuales.
Significado de los sueños sexuales
Ahora, es posible que los sueños sexuales no necesariamente revelen lo que muchas personas creen.
En una encuesta de la Sleep Foundation, aproximadamente 25% de los participantes dijo haber tenido un sueño erótico con su ex. ¿Quiere decir que debería volver con esa persona?
“Si fue una relación traumática, quizás el sueño sugiere que actualmente necesitas sanar o sentirte más segura. Si tu expareja te comprendía bien o te hacía sentir integrada, el sueño podría indicar que ya no te sientes así”, explican.
Un tercio de los participantes manifestó que haber tenido sueños sexuales con su pareja actual, lo que podría reflejar que pasas mucho tiempo con él o ella en el día a día.
Mientras, un poco más del 10% de los encuestados dijo que soñó con ser infieles. ¡Calma! Esto no revela que quieres ser infiel. Es posible que estos sueños surjan “porque te han sido infiel en el pasado o porque sientes celos en tu relación". También “porque te sientes distante de tu pareja y anhelas mayor intimidad”.
Sorprendentemente, casi el 30% de los participantes dijo que había soñado con tener relaciones sexuales con un desconocido, lo cual puede significar que simplemente quieres tener sexo.
Soñar que tienes sexo con un amigo o amiga también es común: al 20% de los encuestados les pasó.
Puede significar varias cosas: Te sientes atraído por esa persona, te sientes cercano a esa persona, o un deseo de arriesgarte o hacer algo prohibido (en caso de que tu amigo no esté al alcance)
Asimismo, aproximadamente el 12% de los que participaron en la cuesta soñaron que tenían relaciones sexuales con una celebridad. ¿Qué quiere decir? que te gusta ese artista o “puede simbolizar el deseo de sentirte especial, importante o reconocido”.
Otros tipos de sueños sexuales son tener sexo en público, masturbarse, sexo con varias personas y hasta sexo con un jefe. De todos modos, ten calma, probablemente no signifique lo que estás pensando.
