¿Has tenido un sueño sexual? Esto es lo que significa, según expertos

También encontraron que los sueños eróticos eran más frecuentes en los hombres, que en las mujeres, y en personas más jóvenes, y que el nivel educativo no influyó en el porcentaje de sueños eróticos de los participantes.

Los sueños sexuales pueden incluir caricias, besos intensos, propuestas sexuales, masturbación, relaciones sexuales y otras actividades sexuales.

pareja enamorados sexo pressfoto Los sueños sexuales pueden significar lo que menos crees / Imagen de Pressfoto en Freepik.

Significado de los sueños sexuales

Ahora, es posible que los sueños sexuales no necesariamente revelen lo que muchas personas creen.

En una encuesta de la Sleep Foundation, aproximadamente 25% de los participantes dijo haber tenido un sueño erótico con su ex. ¿Quiere decir que debería volver con esa persona?

“Si fue una relación traumática, quizás el sueño sugiere que actualmente necesitas sanar o sentirte más segura. Si tu expareja te comprendía bien o te hacía sentir integrada, el sueño podría indicar que ya no te sientes así”, explican.

Un tercio de los participantes manifestó que haber tenido sueños sexuales con su pareja actual, lo que podría reflejar que pasas mucho tiempo con él o ella en el día a día.

Mientras, un poco más del 10% de los encuestados dijo que soñó con ser infieles. ¡Calma! Esto no revela que quieres ser infiel. Es posible que estos sueños surjan “porque te han sido infiel en el pasado o porque sientes celos en tu relación". También “porque te sientes distante de tu pareja y anhelas mayor intimidad”.

Sorprendentemente, casi el 30% de los participantes dijo que había soñado con tener relaciones sexuales con un desconocido, lo cual puede significar que simplemente quieres tener sexo.

Soñar que tienes sexo con un amigo o amiga también es común: al 20% de los encuestados les pasó.

Puede significar varias cosas: Te sientes atraído por esa persona, te sientes cercano a esa persona, o un deseo de arriesgarte o hacer algo prohibido (en caso de que tu amigo no esté al alcance)

Asimismo, aproximadamente el 12% de los que participaron en la cuesta soñaron que tenían relaciones sexuales con una celebridad. ¿Qué quiere decir? que te gusta ese artista o “puede simbolizar el deseo de sentirte especial, importante o reconocido”.

Otros tipos de sueños sexuales son tener sexo en público, masturbarse, sexo con varias personas y hasta sexo con un jefe. De todos modos, ten calma, probablemente no signifique lo que estás pensando.

----------

Más noticias en Urgente24

Ideas para que los ronquidos no acaben con el sexo, según expertos

Sexo oral: El increíble mito que muchos siguen creyendo y no deberían

No sólo dolor durante el sexo: 6 señales de que tu suelo pélvico está mal

Cómo tener buen sexo después de la menopausia: 3 reglas de oro

Así es tu cerebro cuando tienes un orgasmo, según estudio