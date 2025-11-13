Ideas para que los ronquidos no acaben con el sexo, según expertos

Ser consciente del problema

Lo primero que hay que hacer es reconocer que los ronquidos realmente son un problema.

Una revisión de estudios (2023), encontró que las personas con problemas para dormir, especialmente la apnea del sueño, tienen más posibilidades de sufrir disfunción sexual, dijo Justin Lehmiller, investigador principal del Instituto Kinsey.

Hablar sobre los ronquidos con tu pareja

El siguiente paso es conversar sobre los ronquidos con tu pareja. Esto puede ser un poco incómodo, pero Rebecca Sokoll, terapeuta sexual de Nueva York, recomienda hablar en el día, en otro lugar que no sea el dormitorio y llevar la conversación poco a poco.

Si la persona que inicia la conversación es el roncador, entonces debería reconocer que está impidiendo que su pareja duerma, recomienda la experta. En cambio, si la persona afectada por los ronquidos es quien toma las riendas de la conversación, entonces debería decirle con delicadeza al roncador que se le ha hecho difícil conciliar el sueño.

¿Dormir separados?

Esto es cada vez más común y se le conoce como "divorcio del sueño". Los ronquidos son una de las causas por las que las parejas deciden dormir en habitaciones separadas, y no necesariamente es algo malo.

De hecho, Kerner sugiere considerarlo unas "vacaciones del sueño"; mientras Sokoll dice que hay que dejar de creer que dormir juntos es sinónimo de una relación sana.

Sé afectivo

Los expertos también recomiendan no dejar a un lado los pequeños gestos y el contacto físico. Por más que los ronquidos puedan afectar estas muestras de cariño en la noche, hay que buscar otros momentos para mostrar afecto, como tomarse de la mano, besarse a lo largo del día y darse un abrazo en la mañana.

Establece una rutina para dormir

Otra manera de fortalecer la conexión física y la relación a pesar de los ronquidos es crear un ritual para dormir. Esto puede verse como apartar un tiempo para tener "contacto físico sin prisas, que puede o no derivar en relaciones sexuales, y luego separarse para dormir bien", dijo la psicóloga Sara Nasserzadeh, de Los Ángeles.

Prueba otros momentos y lugares para tener sexo

Los ronquidos pueden ser una oportunidad para explorar la creatividad sexual y salir de la rutina del sexo en la noche. ¿Cómo? Juliane Maxwald, terapeuta sexual de Nueva York, sugiere tener relaciones sexuales en la mañana, por ejemplo.

De cualquier manera, lo importante es saber que es posible tener una vida sexual satisfactoria aunque hayan ronquidos en la relación.

