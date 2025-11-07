Así es tu cerebro cuando tienes un orgasmo, según estudio

Uno de los métodos usados en el estudio fue la resonancia magnética funcional que produce imágenes detalladas del cerebro.

Los científicos informaron que 10 mujeres tuvieron orgasmos y que experimentaron un aumento de la actividad cerebral en varias zonas del cerebro.

“La actividad cerebral aumentó gradualmente antes del orgasmo, alcanzó su punto máximo durante el orgasmo y luego disminuyó”, se lee en el estudio.

“No se encontró evidencia de desactivación de las regiones cerebrales antes o durante el orgasmo”, agregan.

Qué le hace el orgasmo al cerebro

De acuerdo con el estudio, las regiones cerebrales activadas antes y durante el orgasmo incluyeron las “sensoriales, motoras, de recompensa, corticales frontales y del tronco encefálico”.

“La estimulación genital y el orgasmo activan una amplia gama de regiones cerebrales: las áreas implicadas en la sensación, la emoción, el movimiento, la memoria y la recompensa se activan durante el placer sexual”, escribió una de las autoras del estudio Nan J Wise, en el sitio especializado Psychology Today.

Esto sugiere que el orgasmo podría ser beneficioso para el cerebro y la cognición.

Más allá de saber cómo el orgasmo activa varias regiones cerebrales, los investigadores creen que los resultados del estudio tienen una trascendencia clínica y pueden ayudar a combatir ciertos trastornos sexuales.

“Los conocimientos adquiridos a partir de los presentes hallazgos podrían servir de guía para fundamentar racionalmente el tratamiento de los trastornos orgásmicos, incluida la anorgasmia", se lee en la investigación.

La Clínica Mayo define la anorgasmia como el retraso, la poca frecuencia o la ausencia de orgasmos (o la presencia de orgasmos significativamente menos intensos) después de la excitación sexual y una estimulación sexual adecuada.

“Amplias regiones corticales, subcorticales y del tronco encefálico alcanzan niveles máximos de actividad en el orgasmo”, es la conclusión de los autores del estudio. Fue publicado en Author Manuscript.

------------

