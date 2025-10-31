Vida sin sexo: Científicos descubren que la genética podría influir

" Las variantes genéticas comunes explicaron el 17 % y el 14 % de la variación en la ausencia de sexo en hombres y mujeres, con una correlación genética entre sexos de 0,56", se lee en el estudio.

Sin embargo, no encontraron un gen específico para la asexualidad.

Asimismo, los investigadores encontraron que las personas sin relaciones sexuales tenían un mayor nivel educativo, eran menos propensas a consumir alcohol y tabaco, más nerviosas, más solitarias y menos felices.

La ausencia de relaciones sexuales, además, se asoció más fuertemente con características físicas (por ejemplo, fuerza en la parte superior del cuerpo) en hombres que en mujeres.

Por otro lado, los hombres sin relaciones sexuales tendían a vivir en regiones con menor proporción de mujeres, y la ausencia de relaciones sexuales era más frecuente en regiones con mayor desigualdad de ingresos.

Papel de la genética en la falta de sexo

Contar con los datos genéticos de todos los participantes, también, ayudó a los investigadores a detectar correlaciones genéticas con otros rasgos y definieron dichos vínculos como "interesantes".

Brendan Zietsch, uno de los autores del estudio, profesor asociado de la Facultad de Psicología, Universidad de Queensland, escribió para The Conversation que, "en particular, se observó una fuerte correlación genética no solo con el nivel educativo, sino también con la inteligencia medida. Asimismo, se encontraron correlaciones con mayores ingresos y un estatus socioeconómico más elevado".

"La ausencia de sexo se correlacionó genéticamente de forma positiva con la introversión, el trastorno del espectro autista y la anorexia. Sin embargo, se correlacionó genéticamente de forma negativa con los trastornos por consumo de sustancias y alcohol, así como con la depresión, la ansiedad y el TDAH", agregó.

Ahora bien, aunque algunos resultados del estudio aún no se pueden explicar, el investigador indica que el análisis "representa un gran avance en la comprensión de la asexualidad".

Y destaca: "No se debe juzgar a las personas que no tienen relaciones sexuales, ya sea por voluntad propia o no".

