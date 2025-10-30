3 hábitos importantes para mantener tus riñones 'limpios' y sanos

Por eso, aquí hay algunos hábitos avalados por expertos para ayudar a que los riñones funcionen correctamente:

Mantente bien hidratado

La forma número 1 de mantener los riñones saludables es hidratar bien el cuerpo. La National Kidney Foundation destaca que el agua contribuye a que los riñones eliminen los desechos de la sangre en forma de orina.

Y añade: "El agua también ayuda a mantener los vasos sanguíneos abiertos. Así, la sangre puede transportarse por los vasos sanguíneos para llevar nutrientes a los riñones".

En general, se aconseja beber entre 1.5 y 2 litros de agua todos los días.

calor hidratación agua bebida freepik.jpg ¿Cuánta agua tomar para mantener los riñones saludables?

Practica ejercicio físico

Hacer ejercicio ayuda a tener riñones sanos e incluso se ha dicho que puede ayudar a expulsar cálculos renales.

Los NIH lo recomiendan: "Esto puede ayudar a mantener un peso corporal ideal, reducir la presión arterial y reducir el riesgo de enfermedad renal crónica".

Según expertos, lo ideal es encontrar una actividad que lo mantenga ocupado y que disfrute, como caminar o bailar. Como regla general, se recomienda hacer 30 minutos o más de ejercicio físico la mayoría de los días.

Disfruta de los cítricos

Una de las recomendaciones de la Universidad de Harvard para cuidar los riñones y prevenir los cálculos renales es disfrutar de limones y otras frutas cítricas. ¿Por qué?

Harvard indica que los cítricos contienen citrato, que es una sal del ácido cítrico, que se une al calcio y ayuda a prevenir la formación de cálculos.

"Los estudios han demostrado que beber media taza de concentrado de jugo de limón diluido en agua cada día, o el jugo de dos limones, puede aumentar el citrato en la orina y probablemente reducir el riesgo de cálculos renales", afirmó el Dr. Brian Eisner, codirector del Programa de Cálculos Renales del Hospital General de Massachusetts, afiliado a Harvard.

Los expertos también recomiendan no dejar de consumir calcio, comer muchas frutas y verduras, no comer alimentos ricos en proteínas en exceso y no abusar de los medicamentos de venta libre.

