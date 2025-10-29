Racing y Flamengo igualaron 0-0 en el partido de vuelta de la semifinal de Copa Libertadores. De esta manera, el conjunto brasileño se clasificó a la final, tras quedar arriba en el global por el 1-0 conseguido en el Estadio Maracaná en la ida.
Racing 0 - Flamengo 0: la Academia entregó todo, pero le faltaron ideas y Rossi fue figura
Racing no pudo quebrar el cero. Con la victoria del Flamengo en el Estadio Maracaná en el partido de ida, la Academia se despidió de la Copa Libertadores.
EN VIVO
-
23:54
Final del partido: Flamengo y Racing igualaron 0-0
-
23:48
6 minutos más de tiempo agregado da el árbitro del partido
-
23:39
La Academia carga el área de centros y le falta la última puntada para concretar, mientras el Flamengo solo defiende
-
23:33
[VAR] TARJETA ROJA ANULADA: tras revisar la jugada, el árbitro detectó que hubo un choque de cabezas y no un codazo de Rojo
-
23:32
TARJETA ROJA EN RACING: Rojo se va expulsado por un codazo tras un salto a cabecear
-
23:25
Centro, centro y más centro: la receta de Racing va corroyendo al Flamengo y, si lo consigue, será por obstinado
-
23:14
TARJETA ROJA EN FLAMENGO: Gonzalo Plata se va expulsado por una agresión a Marcos Rojo
-
23:12
La Academia está más intensa que el Fla: presiona, asfixia y arrincona a su rival
-
23:04
Comienza el 2T
-
22:44
Final del 1T
-
22:43
Maravilla, desconectado e impreciso: el equipo necesita más de él
-
22:38
¿Fue penal para Racing? VIDEO: Solari pidió mano en el área con mucha seguridad, pero el VAR siquiera llamó al árbitro
-
22:33
Cuando De Arrascaeta y Carrascal se juntan y tienen tiempo para pensar, su creatividad son estocadas filosas para Racing
-
22:24
Conechny y Solari se ubican cerca de Maravilla para evitar dejarlo en soledad
-
22:13
¡Rapidísimo Cambeses, que salva un gol cantado! VIDEO: Plata apreció solo por el segundo palo y estuvo a punto de marcar
-
22:11
¡Fenomenal atajada de Rossi contra el palo! VIDEO: El cabezazo de Conechny se metía en la ratonera, pero el ex Boca lo evitó
-
22:08
Flamengo se defiende con la pelota, mientras Racing presiona con intensidad
-
21:56
Comienza el partido
-
21:47
VIDEO: ¡Espectacular recibimiento en el Cilindro de Avellaneda! Los hinchas dieron una bienvenida de película para el equipo de Gustavo Costas
-
21:32
Elite: el campeón de Champions League que lidera el mediocampo de Flamengo
-
21:13
Fuerte advertencia de APreViDe a Racing por los posibles fuegos artificiales y bengalas en el recibimiento del equipo
-
21:02
Marcos Rojo, el héroe inesperado que suma votos de confianza por parte de los hinchas
-
20:40
Último momento: el partido empezará 21.50 por la demora de Flamengo en llegar al estadio
-
20:35
La picante declaración de Ricardo Bochini sobre Racing ante Flamengo: una frase que los hinchas quieren pegar en las paredes del vestuario
-
20:21
Formaciones confirmadas en Racing y Flamengo
-
20:20
Flamengo llega al estadio, por fin: ¿muy sobre la hora?
-
20:12
¿Y el micro de Flamengo dónde está?
-
19:52
VIDEO: Con fuegos artificiales y bengalas, así fue el impresionante recibimiento del micro de Racing en las afueras del Cilindro de Avellaneda
-
19:40
Marea de hinchas de Racing rodean al micro del plantel que no puede avanzar y... ¡está parado!
-
19:35
Un historial ¿favorable? a Racing: así le fue al Flamengo cada vez que jugó en el Cilindro de Avellaneda
-
18:29
58 años después: así fue la única vez que la Academia llegó a la final de la Libertadores (y la ganó)
-
18:17
Flamengo y una década en lo más alto de Sudamérica: quiere llegar a su 4ta final en menos de 7 años
-
18:17
TV para elegir: los tres canales donde ver Racing vs. Flamengo
-
18:17
Posibles formaciones en Racing y Flamengo
El equipo de Gustavo Costas tuvo un buen partido desde lo actitudinal y a juzgar por las chances de gol que generó, pero eso no fue suficiente para romper la muralla que resultó el arquero Agustín Rossi, que destacó como la figura del encuentro.
Una, y otra, y otra vez. La Academia bombardeó el área del Flamengo muchísimas veces a lo largo de todo el partido. Le faltó la puntada final. Con alguna desconcentración de Rossi o una pizca de suerte, quizás el resultado hubiera sido otro.
El equipo argentino no puede reprocharse prácticamente nada. Sometió al poderoso Flamengo, jugando con intensidad a lo largo de los 90 minutos, sin disminuir el compromiso y esa sintonía apasionada con la que juega. Logró mimetizarse con lo que sucedió en las tribunas, que le dieron al equipo un recibimiento espectacular repleto de bengalas, fuegos artificiales y cantos.
Realmente había mucha ilusión en Avellaneda. Debía revertir el 0-1 de la ida, en donde Flamengo ganó con un gol de Jorge Carrascal. Quería romper la barrera que existe desde hace 58 años: la última y única vez que alcanzó la final de una Copa Libertadores fue en 1967, edición en que además salió campeón.
En líneas generales fue un buen partido el de ambos equipos. El primer tiempo fue muy fluido, con pocos cortes y mucho juego de los dos equipos. Pero lo que había hecho el Fla en el 1T tuvo que reformularse en el 2T.
Al minuto 56´, Gonzalo Plata vio la roja directa por una agresión a Marcos Rojo. El árbitro fue ayudado por el juez de línea, que estaba al lado de ambos futbolistas cuando sucedió al incidente. Sin embargo, lo cierto es que lo de Plata fue apenas un golpe suave; la roja pareció exagerada.
Sea como fuere, los dirigidos por Filipe Luiz quedaron con diez jugadores y se abocaron a defender. No patearon al arco en todo el segundo tiempo, con un Racing que lo sometió y arrinconó contra el arco. Solo que allí, bajo los tres palos, estaba Rossi.
Pasión, compromiso, deseo, fervor. Esos casilleros nunca quedan en el debe de la cuenta de la Academia. En ese sentido, no puede reprocharse lo de esta noche ni lo de la llave entera en general. Sin embargo, también es cierto que le faltaron ideas.
El plan estuvo siempre claro, pero contó con pocos matices. Centros, centros y más centros. Tiró 38 en total, aunque logró conectar solo 12. Si Racing lo ganaba, hubiera sido por testarudo y contaría con el mismo mérito que cualquier otra victoria. Como un goteo incesante, los centros aéreos llegaron constantemente al área carioca. Pero nunca fueron una sorpresa.
Sin creatividad para darle variantes a los avances ofensivos, el conjunto de Costas redundó en su estrategia. No existía otra posibilidad de acercarse al arco de Rossi que no fuera mediante un centro. Es verdad que si alguna de todas esas que pasaron cerca finalmente entraba, la historia sería distinta. Pero, en el análisis frío, quedó claro que a Racing le faltó fútbol.
Un fútbol que, parece, hoy en día solo se lo puede dar Luciano Vietto, que ingresó desde el banco al minuto 79´. Es lo más parecido a Juanfer Quintero que aun persiste en Avellaneda.
De cara al futuro, Costas deberá introducir en la baraja algunas cartas nuevas. Perfiles más creativos, que le den otra presencia al medio campo y carguen de matices al equipo. La convicción, lo más difícil de generar en un grupo, sigue intacta. Eso, en la serie vs. Flamengo, quedó demostrado.
