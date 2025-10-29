Racing 0 - Flamengo 0: la Academia entregó todo, pero le faltaron ideas y Rossi fue figura

Racing y Flamengo igualaron 0-0 en el partido de vuelta de la semifinal de Copa Libertadores. De esta manera, el conjunto brasileño se clasificó a la final, tras quedar arriba en el global por el 1-0 conseguido en el Estadio Maracaná en la ida.

El equipo de Gustavo Costas tuvo un buen partido desde lo actitudinal y a juzgar por las chances de gol que generó , pero eso no fue suficiente para romper la muralla que resultó el arquero Agustín Rossi , que destacó como la figura del encuentro.

Una, y otra, y otra vez. La Academia bombardeó el área del Flamengo muchísimas veces a lo largo de todo el partido. Le faltó la puntada final. Con alguna desconcentración de Rossi o una pizca de suerte, quizás el resultado hubiera sido otro.

El equipo argentino no puede reprocharse prácticamente nada. Sometió al poderoso Flamengo, jugando con intensidad a lo largo de los 90 minutos, sin disminuir el compromiso y esa sintonía apasionada con la que juega. Logró mimetizarse con lo que sucedió en las tribunas, que le dieron al equipo un recibimiento espectacular repleto de bengalas, fuegos artificiales y cantos.

2025_10_251029741-scaled La Academia rompió el protocolo y brindó un recibimiento memorable FOTO: JUAN FOGLIA /NA.

Realmente había mucha ilusión en Avellaneda. Debía revertir el 0-1 de la ida, en donde Flamengo ganó con un gol de Jorge Carrascal. Quería romper la barrera que existe desde hace 58 años: la última y única vez que alcanzó la final de una Copa Libertadores fue en 1967, edición en que además salió campeón.

En líneas generales fue un buen partido el de ambos equipos. El primer tiempo fue muy fluido, con pocos cortes y mucho juego de los dos equipos. Pero lo que había hecho el Fla en el 1T tuvo que reformularse en el 2T.

Al minuto 56´, Gonzalo Plata vio la roja directa por una agresión a Marcos Rojo. El árbitro fue ayudado por el juez de línea, que estaba al lado de ambos futbolistas cuando sucedió al incidente. Sin embargo, lo cierto es que lo de Plata fue apenas un golpe suave; la roja pareció exagerada.

2025_10_251029749-scaled La Academia jugó de igual a igual FOTO: CLAUDIO FANCHI /NA

Sea como fuere, los dirigidos por Filipe Luiz quedaron con diez jugadores y se abocaron a defender. No patearon al arco en todo el segundo tiempo, con un Racing que lo sometió y arrinconó contra el arco. Solo que allí, bajo los tres palos, estaba Rossi.

Pasión, compromiso, deseo, fervor. Esos casilleros nunca quedan en el debe de la cuenta de la Academia. En ese sentido, no puede reprocharse lo de esta noche ni lo de la llave entera en general. Sin embargo, también es cierto que le faltaron ideas.

El plan estuvo siempre claro, pero contó con pocos matices. Centros, centros y más centros. Tiró 38 en total, aunque logró conectar solo 12. Si Racing lo ganaba, hubiera sido por testarudo y contaría con el mismo mérito que cualquier otra victoria. Como un goteo incesante, los centros aéreos llegaron constantemente al área carioca. Pero nunca fueron una sorpresa.

2025_10_251029748-scaled Racing no pudo superar la barrera de los 58 años FOTO: JUAN FOGLIA /NA.

Sin creatividad para darle variantes a los avances ofensivos, el conjunto de Costas redundó en su estrategia. No existía otra posibilidad de acercarse al arco de Rossi que no fuera mediante un centro. Es verdad que si alguna de todas esas que pasaron cerca finalmente entraba, la historia sería distinta. Pero, en el análisis frío, quedó claro que a Racing le faltó fútbol.

Un fútbol que, parece, hoy en día solo se lo puede dar Luciano Vietto, que ingresó desde el banco al minuto 79´. Es lo más parecido a Juanfer Quintero que aun persiste en Avellaneda.

De cara al futuro, Costas deberá introducir en la baraja algunas cartas nuevas. Perfiles más creativos, que le den otra presencia al medio campo y carguen de matices al equipo. La convicción, lo más difícil de generar en un grupo, sigue intacta. Eso, en la serie vs. Flamengo, quedó demostrado.

2025_10_251029744-scaled Gustavo Costas, el ídolo que no pudo dar el siguiente paso FOTO: JUAN FOGLIA /NA.

Resumen del partido

Live Blog Post Final del partido: Flamengo y Racing igualaron 0-0

Live Blog Post 6 minutos más de tiempo agregado da el árbitro del partido

Live Blog Post La Academia carga el área de centros y le falta la última puntada para concretar, mientras el Flamengo solo defiende

Live Blog Post [VAR] TARJETA ROJA ANULADA: tras revisar la jugada, el árbitro detectó que hubo un choque de cabezas y no un codazo de Rojo

Live Blog Post TARJETA ROJA EN RACING: Rojo se va expulsado por un codazo tras un salto a cabecear

Live Blog Post Centro, centro y más centro: la receta de Racing va corroyendo al Flamengo y, si lo consigue, será por obstinado

Live Blog Post TARJETA ROJA EN FLAMENGO: Gonzalo Plata se va expulsado por una agresión a Marcos Rojo

Live Blog Post La Academia está más intensa que el Fla: presiona, asfixia y arrincona a su rival

Live Blog Post Comienza el 2T

Live Blog Post Final del 1T

Live Blog Post Maravilla, desconectado e impreciso: el equipo necesita más de él

Live Blog Post ¿Fue penal para Racing? VIDEO: Solari pidió mano en el área con mucha seguridad, pero el VAR siquiera llamó al árbitro Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1983709633865793852&partner=&hide_thread=false TODO RACING PIDIÓ PENAL EN EL CILINDRO: ¿qué te pareció esta jugada? Siga, siga dijeron el árbitro y el VAR.Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/8rSKFae6V9 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 30, 2025 VER +

Live Blog Post Cuando De Arrascaeta y Carrascal se juntan y tienen tiempo para pensar, su creatividad son estocadas filosas para Racing La jerarquía de ambos futbolistas del Fla se desenvuelven en todo su esplendor cuando reciben con tiempo. A la Academia les cuesta seguirlos.

Live Blog Post Conechny y Solari se ubican cerca de Maravilla para evitar dejarlo en soledad El juego en largo, la herramienta principal de la Academia, tiene a Martínez como el destinatario por excelencia. Pero muchas veces suele quedar demasiado aislado. Por eso, en este partido el DT procuró acercarle a Solari y Conechny para que colaboren en las segundas pelotas y que lo de Maravilla no sea una patriada quijotesca.

Live Blog Post ¡Rapidísimo Cambeses, que salva un gol cantado! VIDEO: Plata apreció solo por el segundo palo y estuvo a punto de marcar Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1983703601219309599&partner=&hide_thread=false ¡Y AHORA SE LUCIÓ CAMBESES! Jugadón colectivo de Flamengo y mejor reacción del arquero de Racing.Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ReHaVPc6YG — SportsCenter (@SC_ESPN) October 30, 2025

Live Blog Post ¡Fenomenal atajada de Rossi contra el palo! VIDEO: El cabezazo de Conechny se metía en la ratonera, pero el ex Boca lo evitó Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1983702787608203283&partner=&hide_thread=false ATAJADÓN DE ROSSI PARA EVITAR EL GOL DE CONECHNY.Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/BtTlU20teK — SportsCenter (@SC_ESPN) October 30, 2025 VER +

Live Blog Post Flamengo se defiende con la pelota, mientras Racing presiona con intensidad

Live Blog Post Comienza el partido

Live Blog Post VIDEO: ¡Espectacular recibimiento en el Cilindro de Avellaneda! Los hinchas dieron una bienvenida de película para el equipo de Gustavo Costas Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1983697183397367980&partner=&hide_thread=false ¡IMPACTANTE E HISTÓRICO! LOCURA DE RECIBIMIENTO PARA RACING EN EL CILINDRO.Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/2jH6t1dZqe — SportsCenter (@SC_ESPN) October 30, 2025

Live Blog Post Elite: el campeón de Champions League que lidera el mediocampo de Flamengo El mediocampo del Fla está dominado por un hombre: Jorginho. El volante brasileño nacionalizado italiano llegó al club de Río de Janeiro hace unos meses, proveniente del Arsenal de Mikel Arteta. Sin lugar en los Gunners, decidió cambiar de aires y dejó la Premier League para recalar en Flamengo. Sin embargo, antes del Arsenal tuvo un pasado glorioso en el Chelsea, donde fue campeón de Champions League, y en la selección de Italia, donde consiguió la Eurocopa 2020. VER +

Live Blog Post Fuerte advertencia de APreViDe a Racing por los posibles fuegos artificiales y bengalas en el recibimiento del equipo La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte, organismo dependiente de PBA, volvió a advertir al club de Avellaneda sobre las posibles represalias en caso de no cumplir con las normativas de Conmebol. Esto es en el marco de un inminente recibimiento de las tribunas al equipo, que se espera sea con bengalas y fuegos artificiales, algo que está terminantemente prohibido. Tal es la prevención que maneja APreViDe, que la fiscalía Nro 4 de Avellaneda abrió una investigación penal preparatoria. VER +

Live Blog Post Marcos Rojo, el héroe inesperado que suma votos de confianza por parte de los hinchas Con la fe intacta, los hinchas de la Academia proyectan una hazaña en el Cilindro. En las inmediaciones del estadio, mientras ingresan a la cancha y dialogan con la prensa, un nombre se repite en sus declaraciones: Marcos Rojo. Una especie de anti héroe que hoy, en el termómetro de noche de Copa Libertadores, está en la baraja de posibles figuras. "Marcos R. lo amo", dijo uno, evitando mencionar el apellido por su conexión con el eterno rival. "¡Marcos R., Marcos R!", gritó otro. "Lo banco a morir", se animó a decir otro sin dudar. "A Marcos le sumo un voto", afirmó otro más. El ex Boca va de titular en la zaga de la Academia. VER +

Live Blog Post Último momento: el partido empezará 21.50 por la demora de Flamengo en llegar al estadio El cotejo postergará su inicio unos 20 minutos. Esto se debe a que el intenso tráfico demoró la llegada del micro de Flamengo al Cilindro de Avellaneda.

Live Blog Post La picante declaración de Ricardo Bochini sobre Racing ante Flamengo: una frase que los hinchas quieren pegar en las paredes del vestuario En la previa del encuentro entre la Academia y el Fla, la leyenda de Independiente no vio con buenos ojos la performance de su eterno rival. "A Racing lo veo un equipo corredor, que mete, pero no tiene fútbol, no tiene juego. Por ahí lo da vuelta porque el fútbol es así, pero no con juego. Si lo logra va a ser con actitud y esas cosas, pero le va a costar mucho", dijo Bochini.

Live Blog Post Formaciones confirmadas en Racing y Flamengo Racing: Cambeses; Mura, Colombo, Rojo, Rojas; Zuculini, Almendra, Nardoni; Conechny, Solari, Martínez Flamengo: Rossi; Varela, Ortiz, Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Pulgar; De Arrascaeta, Araujo, Carrascal, Plata VER +

Live Blog Post Flamengo llega al estadio, por fin: ¿muy sobre la hora? Tras el intenso tráfico, el conjunto brasileño arribó en su micro al Cilindro, a falta de 1 hora 10 minutos para que empiece el cotejo. Tendrá que hacer las cosas rápido: llegar al vestuario, cambiarse y hacer la entrada en calor.

Live Blog Post ¿Y el micro de Flamengo dónde está? Mientras el colectivo del equipo local ya llegó al estadio hace un rato, el conjunto carioca todavía sigue en la autopista. No está lejos del Cilindro, pero avanza muy lentamente debido al intenso tránsito.

Live Blog Post VIDEO: Con fuegos artificiales y bengalas, así fue el impresionante recibimiento del micro de Racing en las afueras del Cilindro de Avellaneda Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1983665165049450530&partner=&hide_thread=false ¡LOCURA ACADÉMICA! Así reciben en Avellaneda al micro del plantel de Racing en la previa ala vuelta de la semi de la CONMEBOL #Libertadores.Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/p5IqXqYTwE — SportsCenter (@SC_ESPN) October 29, 2025 VER +

Live Blog Post Marea de hinchas de Racing rodean al micro del plantel que no puede avanzar y... ¡está parado! Entre bengalas, fuegos artificiales, micros de filiales y simpatizantes de la Academia, el micro que traslada al equipo de Gustavo Costas está detenido en la calle cuando va hacia el Cilindro de Avellaneda.

Live Blog Post Un historial ¿favorable? a Racing: así le fue al Flamengo cada vez que jugó en el Cilindro de Avellaneda Dos empates y una derrota. Ese es el historial que acumula el elenco carioca en sus visitas al Cilindro de Avellaneda. Es apenas anecdótico, pero así le fue al Fla en cancha de Racing: Semifinal de Supercopa Sudamericana 1992: Racing venció 1 a 0 Octavos de final de Copa Libertadores 2020: Empate 1-1 Fase de grupos de Copa Libertadores 2023: Empate 1-1 VER +

Live Blog Post 58 años después: así fue la única vez que la Academia llegó a la final de la Libertadores (y la ganó) Para algunos, el partido de la Academia de este miércoles es el más importante del Siglo XXI. Es que la última y única vez que el club de Avellaneda jugó una final de Copa Libertadores fue en 1967, vez en que además salió campeón. Venía de vencer en semifinales a Bolívar, de Bolivia, y en la final venció a Nacional, de Uruguay. Era el recordado equipo de Juan José Pizzuti. VER +

Live Blog Post Flamengo y una década en lo más alto de Sudamérica: quiere llegar a su 4ta final en menos de 7 años El Flamengo buscará jugar la quinta final de Copa Libertadores de su historia, y la cuarta en los últimos siete años, una marca que lo ubica como uno de los clubes más influyentes de Sudamérica en la última década. Tras la final de 1981, cuando salió campeón, también jugó la de 2019 (campeonó), la de 2022 (campeonó) y la de 2021 (la perdió).

Live Blog Post TV para elegir: los tres canales donde ver Racing vs. Flamengo El partido se transmitirá por un canal de aire, otro de cable y otro de streaming: Telefe, Fox Sports y Disney+.