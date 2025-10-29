Este miércoles 29 de octubre, el Racing de Gustavo Costas -que se convirtió en un equipo copero por su tenacidad, fortaleza mental y futbolística y por la garra- recibirá al Flamengo de Filipe Luís por el segundo 'chico' de las semifinales de la Copa Libertadores de América. El chileno Piero Maza será el árbitro principal. Viví la previa en Golazo24.
COPA LIBERTADORES
Racing vs. Flamengo, por la épica: horario, TV y probables alineaciones
Racing recibe a Flamengo por la revancha de las semifinales de la Copa Libertadores de América. La Academia deberá revertir el 0-1 sufrido en Brasil.
La Academia, en la fase de grupos de la actual edición de la Libertadores, integró el grupo E y terminó puntero por delante de Fortaleza, Atlético Bucaramanga y Colo-Colo. Es por eso que se ganó el derecho de definir de local en todas las llaves, a excepción de la final. Fueron fundamentales esos 13 puntos obtenidos en la primera fase, ya que le permitieron cerrar los cuartos de final ante Vélez en su casa (los de Guillermo Barros Schelotto culminaron como líderes de su grupo pero con menos unidades).
Ya en etapa de eliminación directa, Racing tachó a Peñarol en 8vos. (3-2 el global gracias al agónico gol de Pardo), al Fortín en 4tos. (2-0) y ahora sueña con superar al Flamengo. Un triunfo por solamente un gol provocaría que la llave se defina en los penales, mientras que una victoria más abultada le daría la clasificación directa a la Acadé. Sin embargo, cualquier otro resultado le daría la clasificación al Mengao...
El Flamengo, comandado por Filipe Luís, terminó ubicado en el segundo puesto en el Grupo C, por detrás de Liga de Quito y por delante de Central Córdoba y Deportivo Táchira. Luego, dejó en el camino al Inter de Porto Alegre en octavos de final (3-0 en el global) y a Estudiantes de La Plata en los cuartos de final (lo superó por penales tras igualar 2-2 en el agregado). En la ida ante La Academia, consiguió una pequeña pero diferencia al fin de un gol (Marcos Rojo en contra luego de un remate del colombiano Jorge Carrascal).
¿A qué hora juegan Racing vs. Flamengo?
El partido se disputará el miércoles 29 de octubre a las 21:30hs en el Estadio Presidente Juan Domingo Perón, conocido popularmente como el Cilindro de Avellaneda.
Por dónde ver Racing vs. Flamengo
El partido será transmitido por Fox Sports, Telefé y Disney+ Premium, el plan premium de la plataforma del ratón.
El posible once de Racing contra Flamengo
Facundo Cambeses; Gastón Martirena o Facundo Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Bruno Zuculini, Agustín Almendra; Santiago Solari, Maravilla Martínez y Tomás Conechny o Adrián Balboa.
La probable formación de Flamengo
Agustín Rossi; Guillermo Varela, Leo Ortiz o Danilo, Leo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Luiz Araújo o Jorge Carrascal, Pedro y Samuel Lino.