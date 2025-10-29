Racing vs. Flamengo, por la épica: horario, TV y probables alineaciones

Por dónde ver Racing vs. Flamengo

El partido será transmitido por Fox Sports, Telefé y Disney+ Premium, el plan premium de la plataforma del ratón.

El posible once de Racing contra Flamengo

Facundo Cambeses; Gastón Martirena o Facundo Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Bruno Zuculini, Agustín Almendra; Santiago Solari, Maravilla Martínez y Tomás Conechny o Adrián Balboa.

La probable formación de Flamengo

Agustín Rossi; Guillermo Varela, Leo Ortiz o Danilo, Leo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Luiz Araújo o Jorge Carrascal, Pedro y Samuel Lino.