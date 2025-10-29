Griselda Siciliani volvió a figurar estos días no por su papel en "Envidiosa", sino por un cruce polémico en redes sociales contra una seguidora que se metió con su cuerpo. Con el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones recientes, la actriz usó sus redes para responder con ironía y provocó una discusión que sigue relevante.
LA ACTRIZ QUE NO NEGOCIA
Griselda Siciliani vs todos: Estalló en redes contra los haters y se hizo viral
Después de referirse al triunfo de La Libertad Avanza, Griselda Siciliani se cruzó irónica contra quienes la critican y subió un video que encendió las redes.
Atacada en redes, Griselda Siciliani se plantó
El lunes pasado, apenas se conocieron los resultados de las elecciones legislativas 2025, la actriz Griselda Siciliani publicó en Instagram una cita del tema "Superhéroes" de Serú Girán: "Hay un horrible monstruo con peluca que es dueño en parte de esta ciudad de locos. Hace que baila con la banda en la ruta, pero en verdad les roba el oro." Una referencia que muchos interpretaron como crítica directa al presidente Javier Milei.
Minutos después, comenzaron a llegarle mensajes agresivos. Una seguidora le mandó por privado un mensaje que desviaba una discusión política a su aspecto físico: "Siciliani, ¿por qué no ocupás tu tiempo en bajar de peso en vez de criticar al presidente Milei? Si te molesta que te gobierne un presidente que no es kirchnerista, te podés ir a vivir a Venezuela."
Lejos de ignorar la provocación, la actriz expuso el chat (junto al nombre de la usuaria) y decidió responder con humor: "¿Y esta?", escribió junto a la captura del mensaje, y publicó un video donde baila usando un pañuelo verde como top, símbolo de la lucha por la legalización del aborto, cerrando con su ironía característica: "Para los que me mandan a bajar de peso, aquí les regalo un video de cuando tenía 10 kilos menos. Aunque tal vez les molesta otra cosa de este pequeño film".
Cuerpo, política y humor: la actriz que no negocia nada
La reacción a la respuesta de la actriz fue inmediata y el video se volvió viral. Hubo muchos que la celebraron por responder con valentía y por tomárselo con humor, mientras que otros la criticaron por "politizar" su cuenta. Pero ella, lejos de retroceder, reafirmó su derecho a expresarse y a mezclar su mirada artística con sus convicciones personales.
De hecho, este cruce le vino como anillo al dedo: con la tercera temporada de "Envidiosa" a punto de estrenarse en Netflix, Siciliani dejó claro que no se queda solo en la pantalla, sino que se expande a lo social y lo cultural, una figura que no se acomoda ni se calla.
En un país donde la opinión de un famoso se vuelve automáticamente controversial cuando no coincide con el relato oficial, la actriz deja claro que su cuerpo, su pensamiento y su humor no están a discusión, y que está dispuesta a enfrentar la crítica con ironía y coherencia.
