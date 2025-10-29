Griselda Siciliani vs todos: Estalló en redes contra los haters y se hizo viral

image El video de ella bailando con un pañuelo verde se volvió viral y la actriz mostró que ni su cuerpo ni opinión están a discusión.

De hecho, este cruce le vino como anillo al dedo: con la tercera temporada de "Envidiosa" a punto de estrenarse en Netflix, Siciliani dejó claro que no se queda solo en la pantalla, sino que se expande a lo social y lo cultural, una figura que no se acomoda ni se calla.

En un país donde la opinión de un famoso se vuelve automáticamente controversial cuando no coincide con el relato oficial, la actriz deja claro que su cuerpo, su pensamiento y su humor no están a discusión, y que está dispuesta a enfrentar la crítica con ironía y coherencia.

