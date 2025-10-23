Envidiosa temporada 3: Netflix confirmó la fecha de estreno y causó furor

La temporada 3 de esta serie tan aclamada va a llegar el próximo 19 de noviembre. Algunas de las novedades es que Nicki Nicole se incorpora al elenco, además de otros giros que sin duda van a dejar al público completamente descolocado. La ironía, el humor y el enfoque de la misma no van a cambiar, ya que es lo que tanto atrajo a los usuarios.