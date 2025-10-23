La temporada 3 de Envidiosa promete y mucho. Netflix apostó a una producción argentina con Griselda Siciliani a la cabeza y no falló. Esta es una de las series que causó furor con su estreno y ahora confirmaron cuándo se podrá ver la tercera entrega.
Envidiosa temporada 3: Netflix confirmó la fecha de estreno y causó furor
La temporada 3 de la serie Envidiosa está más cerca de lo que creíamos. Netflix volvió a sorprender y reveló cuándo podremos ver una nueva entrega.
Envidiosa se convirtió en una serie muy aclamada desde el primer momento y mucho más siendo argentina. El papel de Griselda Siciliani fue muy halagado y sin duda es una historia que te mantiene entretenido a lo largo de todos los capítulos.
Envidiosa temporada 3: cuándo se estrena
Desde la cuenta oficial CheNetflix, que se dedica a subir contenido de producciones argentinas en Netflix, compartieron un tráiler de la tercera temporada de esta serie que sin duda causó furor y mantuvo a todos hablando de ella durante meses.
En esta oportunidad Vicky, interpretada por Griselda, vive su romance con Matías finalmente. Sin embargo, su envidia y celos son cosas que no puede controlar. Los deseos de ser madre, sus fantasmas sobre el casamiento y más preocupaciones vuelven a su vida y debe resolverlos. Sin embargo, hay cosas que cambian.
La temporada 3 de esta serie tan aclamada va a llegar el próximo 19 de noviembre. Algunas de las novedades es que Nicki Nicole se incorpora al elenco, además de otros giros que sin duda van a dejar al público completamente descolocado. La ironía, el humor y el enfoque de la misma no van a cambiar, ya que es lo que tanto atrajo a los usuarios.
