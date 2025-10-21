La nueva miniserie de 8 episodios que se lleva todos los elogios

Además, la forma en cómo está contada la historia no se queda solo en los crímenes, sino que explora el contexto social y las tensiones políticas de la época, mostrando un retrato más complejo de la tragedia que un simple recuento de cuerpos.

La crítica la aplaude por respetar a las víctimas

Mientras que en el sitio de críticas Rotten Tomatoes la serie debutó con un 100%, en otros medios la recepción fue inmediata y muy positiva. Desde ScreenRant destacaron que "es impresionante cómo Devil in Disguise equilibra la contención con el realismo, apoyándose en las actuaciones y dejando que el horror sea entendido más que mostrado".

The Hollywood Reporter la definió como "un refrescante correctivo al sensacionalismo al estilo Ryan Murphy... sustanciosa y evita glorificar uno de los casos más sensacionales del siglo XX", mientras que rogerebert.com subrayó: "Nos recuerda que, cuando recordamos los crímenes reales, lo que importa no es lo escabroso de la violencia ni el rompecabezas de la investigación. Son las personas afectadas".

image La crítica destaca el equilibrio entre el realismo y la contención, evitando glorificar al asesino.

La serie hace un trabajo inusual al humanizar a las víctimas, las nombra y muestra sus historias antes de que fueran asesinadas, en lugar de tratarlas como estadísticas. Al mismo tiempo, plantea una reflexión sobre la responsabilidad colectiva y lo que pasa cuando la sociedad mira hacia otro lado hasta que es demasiado tarde, un tema que se vuelve todavía más relevante hoy.

A diferencia de otras producciones de true crime, como Monster de Netflix, acá no hay intentos de glamorizar al asesino: la tensión surge de la investigación, de las relaciones humanas y de cómo los personajes enfrentan la crueldad de la realidad.

image La serie humaniza a las víctimas y plantea reflexiones sobre la responsabilidad colectiva y las fallas sociales que permitieron los crímenes.

En definitiva, Devil in Disguise: John Wayne Gacy no es ni un drama policíaco ni un documental; es un relato profundo sobre cómo el horror puede coexistir con la normalidad, con 8 episodios que atrapan y que ya están disponibles para ver en Apple TV+, estableciendo a la serie como una de las apuestas más sólidas del género en streaming este año.

