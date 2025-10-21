Diego Peretti recordó su rol en "Los Simuladores" y explicó por qué no se grabó la película

La reflexión de Federico D'Elía sobre el éxito descomunal de "Los Simuladores"

Federico D'Elía era el líder del grupo de personas que se encargaba de resolverle cualquier tipo de problema a las personas y es por eso que el público lo recuerda con mucho cariño.

También de paso por el programa Otro día perdido habló sobre "Los Simuladores" y tildó de "inexplicable" la aceptación que tuvo por parte de la audiencia.

"La verdad que yo no siento mucho, qué se yo. O sea, me encanta que suceda. Me gusta lo que pasa con el programa", indicó el reconocido actor. Si bien confesó que no sabe por qué motivo se convirtió en un éxito, luego argumentó que en esa época ante la inexistencia de las plataformas los televidentes esperaban "tal día" para ver un programa y destacó: "Era ficción".

Asimismo, luego manifestó: "Creo que sí que tenía algo. Algo diferente tenía el programa y lo sigue teniendo porque le sigue pasando a los pendejos que lo ven hoy".

