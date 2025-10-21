En la noche del lunes (20/10) Diego Peretti estuvo como invitado en el programa Otro día perdido por la pantalla de El Trece y recordó el furor por la emblemática serie "Los Simuladores" que protagonizó junto a Federico D'Elía, Martín Seefeld y Alejandro Fiore bajo la dirección de Damián Szifron.
ATENCIÓN FANÁTICOS
Diego Peretti recordó su rol en "Los Simuladores" y explicó por qué no se grabó la película
El actor que formó parte de la aclamada serie "Los Simuladores" contó detalles de lo fue formar parte y además se refirió a la posibilidad de realizar el filme.
"Qué programa ese por el amor de Dios", dijo el invitado luego de que el conductor Mario Pergolini señalara la vigencia que tiene la tira que se emitió en 2002 y que en la actualidad los jóvenes siguen mirando mediante las plataformas digitales. Al respecto indicó: "Me encanta que siga manteniéndose como un clásico". Fue en ese entonces que la panelista Laila Roth le dijo que el público aguarda por la película y entre risas el artista aseguró: "Yo también. Todos estamos esperando la película".
Asimismo, el actor dejó en claro que no tiene participación activa ejecutiva para decidir y aclaró que los protagonistas están disponibles para rodar aunque aclaró: "El tiempo pasa, viste. Y nos vamos poniendo viejos".
Por otro lado, aprovechó para destacar el rol del director y recordó: "Yo participé de la mesa de guionistas y era realmente muy voluminoso la creatividad que él desplegaba y que yo veía que terminaban siendo los capítulos". “Yo me di cuenta que iba a funcionar extraordinariamente bien”, confesó.
La reflexión de Federico D'Elía sobre el éxito descomunal de "Los Simuladores"
Federico D'Elía era el líder del grupo de personas que se encargaba de resolverle cualquier tipo de problema a las personas y es por eso que el público lo recuerda con mucho cariño.
También de paso por el programa Otro día perdido habló sobre "Los Simuladores" y tildó de "inexplicable" la aceptación que tuvo por parte de la audiencia.
"La verdad que yo no siento mucho, qué se yo. O sea, me encanta que suceda. Me gusta lo que pasa con el programa", indicó el reconocido actor. Si bien confesó que no sabe por qué motivo se convirtió en un éxito, luego argumentó que en esa época ante la inexistencia de las plataformas los televidentes esperaban "tal día" para ver un programa y destacó: "Era ficción".
Asimismo, luego manifestó: "Creo que sí que tenía algo. Algo diferente tenía el programa y lo sigue teniendo porque le sigue pasando a los pendejos que lo ven hoy".
