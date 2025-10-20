Roberto Piazza minimizó los ataques de furia de Milei: "Lo voy a defender a toda costa"

El enojo de Roberto Piazza con Pedro Rosemblat y Diego Brancatelli

Por otro lado, aprovechó para apuntar contra los periodistas Pedro Rosemblat, pareja de Lali Espósito, a quien tildó de "medio desubicado" y Diego Brancantelli aunque fue un poco más fuerte debido a que aseguró que "directamente no está ubicado" y deseó: "Espero que vayan presos".

Su enojo con los comunicadores se remite a que ambos con ironía indicaron erróneamente cómo deben votar aquellos que quisiera apoyar al oficialismo en la provincia de Buenos Aires teniendo en cuenta que figurará José Luis Espert en la boleta que encabezará Diego Santilli.

Si bien el cronista que le hizo la entrevista indicó que le parecía "demasiado" lo que estaba reclamando, Roberto Piazza se explayó al respecto.

Es que el artista señaló que según la Justicia por lo que hicieron podrían ser condenados de una semana a dos años de prisión "según lo que el juez dictamine".

-----------------------------

Más contenido en Urgente 24:

Vuelve el outlet que genera furor total con sus increíbles ofertas

La miniserie de 10 capítulos que vas a querer empezar ya

Nuevos límites en los cajeros automáticos: Cuánto se podrá retirar a partir de ahora

A Wanda Nara se le va cortando la soga: Qué decisión tomó Telefe

Nueva estafa: Si usas WhatsApp Web nunca hagas esto