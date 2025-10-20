Es de público conocimiento que el presidente Javier Milei se jacta de no tener pelos en la lengua y no duda a la hora de atacar verbalmente tanto a funcionarios de otro color político como también así a periodistas y artistas, sin embargo Roberto Piazza dejó en claro que eso poco le importa.
YO SOY TU AMIGO FIEL
Roberto Piazza minimizó los ataques de furia de Milei: "Lo voy a defender a toda costa"
A raíz del reiterado comportamiento violento del mandatario nacional, Roberto Piazza lo defendió y además disparó contra Pedro Rosemblat y Diego Brancatelli.
En diálogo con el programa Puro show, el reconocido diseñador de moda en primera instancia negó rotundamente que pueda desembarcar en política. "Ni en pedo, hago militancia social. Pero político no", manifestó y agregó: "Tengo un caracter de mierda yo, no podría ser político jamás".
Fue en ese entonces que el cronista indicó que el líder libertario suele ser dueño de un caracter áspero y al respecto contestó: "Me parece maravilloso que se defienda porque lo están atacando de todos lados. Yo soy muy amigo de Javier y lo voy a defender a toda costa".
"Me parece genial que se defienda porque lo atacan de todos los costados porque lo quieren bajar. Si no sos peronista o 'kuka' acá, te quieren bajar de una patada en el culo", añadió posteriormente señalando que el mandatario nacional lo que hace es defenderse de presuntos ataques en su contra.
El enojo de Roberto Piazza con Pedro Rosemblat y Diego Brancatelli
Por otro lado, aprovechó para apuntar contra los periodistas Pedro Rosemblat, pareja de Lali Espósito, a quien tildó de "medio desubicado" y Diego Brancantelli aunque fue un poco más fuerte debido a que aseguró que "directamente no está ubicado" y deseó: "Espero que vayan presos".
Su enojo con los comunicadores se remite a que ambos con ironía indicaron erróneamente cómo deben votar aquellos que quisiera apoyar al oficialismo en la provincia de Buenos Aires teniendo en cuenta que figurará José Luis Espert en la boleta que encabezará Diego Santilli.
Si bien el cronista que le hizo la entrevista indicó que le parecía "demasiado" lo que estaba reclamando, Roberto Piazza se explayó al respecto.
Es que el artista señaló que según la Justicia por lo que hicieron podrían ser condenados de una semana a dos años de prisión "según lo que el juez dictamine".
-----------------------------
Más contenido en Urgente 24:
Vuelve el outlet que genera furor total con sus increíbles ofertas
La miniserie de 10 capítulos que vas a querer empezar ya
Nuevos límites en los cajeros automáticos: Cuánto se podrá retirar a partir de ahora
A Wanda Nara se le va cortando la soga: Qué decisión tomó Telefe