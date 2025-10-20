La oposición estalló tras los dichos de Donald Trump y acusan a Milei de "arrodillarse" ante Estados Unidos

“Mientras tanto, Milei y Caputo vuelven a arrodillarse ante Trump, que ahora desde afuera sigue influyendo en los mercados para favorecer sus propios intereses”, añadió.

image

En la misma línea, el diputado Carlos Castagneto pidió explicaciones al Presidente: “¿Cómo es eso de que no tenemos dinero y estamos casi muertos? Ustedes dicen que tenemos superávit. ¿A quién le creemos?”.

Y agregó: “Explique la letra chica del swap, qué le dimos de nuestra soberanía a Estados Unidos”.

Más voces del peronismo y la centroizquierda

Desde el Senado, Nora del Valle Giménez cuestionó que “Milei entregue la soberanía nacional a cambio de un salvataje financiero”.

“No queremos ser colonia de nadie. Argentina tiene industria, ciencia y cultura, y merece respeto”, afirmó.

Por su parte, la diputada Agustina Propato interpretó los dichos de Trump como una “declaración brutal del fracaso del modelo de Milei”. “Se disfraza de médico que quiere ayudar, pero actúa como un carancho viendo qué puede sacar”, ironizó.

image

También se sumó la diputada Lourdes Arrieta, del interbloque Desarrollo y Coherencia:

“Un poco de dignidad, por favor. Seremos pobres, pero somos un país con talento. Lo que falta no es plata, es un proyecto propio”.

Una frase que reavivó la tensión política

En medio del clima electoral, los dichos de Trump fueron aprovechados por la oposición para reforzar la idea de que el Gobierno “depende” de Washington.

“Trump dice que Argentina se muere el mismo día que Milei anuncia el swap. Te acaba de prestar dólares después de que te arrodillaste y entregaste el país”, publicó la diputada Sabrina Selva.

Aunque en el oficialismo prefirieron no responder públicamente, en los pasillos libertarios admiten que las declaraciones del exmandatario “no ayudan” a sostener la narrativa de recuperación económica que busca instalar la gestión.

Con el dólar medianamente estabilizado pero el consumo en caída y las tensiones políticas en aumento, el comentario de Trump sumó ruido en el tramo final de la campaña y volvió a poner bajo la lupa la relación entre Milei y su principal referente internacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Csofianunes/status/1980257360351289654&partner=&hide_thread=false LUCHANDO POR SU VIDA pic.twitter.com/UqtLPpdm1X — Sofía Nunes (@Csofianunes) October 20, 2025

______________________________

Más noticias en Urgente24:

El Gobierno busca enfriar el debate del Presupuesto y postergar la discusión hasta que tengan más bancas

Javier Milei no pega una con sus candidatos: Un libertario preso por atacar a su mujer en San Vicente

El swap alienta la compra de los últimos dólares baratos y el oficial sube a $1495