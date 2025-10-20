El equipo de Marcelo Tinelli hizo la gran "David y Goliat" y ascendió

En los penales Atlético Rafaela lo tuvo dos veces para liquidarlo y ascender, pero los dos jugadores no pudieron concretar y Ciudad de Bolívar levantó los dos “match point”, pero la primera que tuvo el club bonaerense no la desperdició y concretó el ascenso, un ascenso histórico, un título que luego de los que consiguió el vóley es el más importante de la corta historia del club. Ah, y Marcelo Tinelli lo festejó por las redes sociales.