El Club Ciudad de Bolívar (fundado por Marcelo Tinelli) acaba de ser campeón del Federal “A”, o más conocido como la “trituradora del interior”, y ganó el derecho a disputar la Segunda División (Primera Nacional) 2026. En la final derrotó al favorito de todos, nada más y nada menos que a Atlético Rafaela.
EN SOLO 5 AÑOS
El equipo de Marcelo Tinelli hizo la gran "David y Goliat" y ascendió
El pequeño Club Ciudad de Bolívar (oriundo de la ciudad homónima) que Marcelo Tinelli ayudó a fundar, tumbo al gigante y ascendió.
El pequeño club de Tinelli que derrotó al gigante
El Club Ciudad de Bolívar tuvo su fundación en el año 2002 por iniciativa de Marcelo Tinelli quien es reconocido como su fundador y además fue presidente de la institución. Si bien se inició como un club de Vóley en 2019 arrancó el fútbol. Solo dos años después ganaron el Torneo Regional Federal Amateur (4º División) y este fin de semana derrotó a Atlético Rafaela y ascendió a la Primera Nacional (2º División) consagrándose campeón del Federal “A” (3º División).
En solo 5 años de fútbol ya se metió en la Segunda División del fútbol argentino. La final jugada en el Estadio Único de San Nicolás terminó en un cerrado 0 a 0 y eso derivó en la definición desde el punto penal, la cual fue realmente para múltiples infartos. Previamente había eliminado en cuartos de final a San Martín de Formosa por un global de 5-1 y en semis a Argentino de Monte Maíz por 3-1 global.
Para el Club Ciudad de Bolívar llevar el partido a los penales ya era un logro, porque el rival, Atlético Rafaela, había estado años en la Primera División, y es un gigante de la categoría, además venia de descender de la Primera Nacional y era de esperar que consiga rápido el ascenso.
En los penales Atlético Rafaela lo tuvo dos veces para liquidarlo y ascender, pero los dos jugadores no pudieron concretar y Ciudad de Bolívar levantó los dos “match point”, pero la primera que tuvo el club bonaerense no la desperdició y concretó el ascenso, un ascenso histórico, un título que luego de los que consiguió el vóley es el más importante de la corta historia del club. Ah, y Marcelo Tinelli lo festejó por las redes sociales.